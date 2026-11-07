Відро вже не єдиний вихід: як сходити у туалет без води

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Під час тривалого відключення води альтернативою звичайному туалету можуть стати аварійні пакети з абсорбувальним гелем. Вони допомагають облаштувати тимчасовий туалет просто у квартирі.

Усередині таких пакетів є спеціальний порошок, який після контакту з рідиною перетворює її на гелеподібну масу, як пояснює "Телеграф".

Це зменшує ризик протікання та допомагає стримувати неприємний запах. Пакет використовують разом із відповідною ємністю або переносним туалетом, а після наповнення герметично закривають. Утилізувати відходи потрібно відповідно до місцевих санітарних правил.

Ціни на такі товари в українських онлайн-магазинах різняться. Наприклад, набір із 10 пакетів з абсорбентом на Prom коштує близько 250 гривень, 40 гелевих пакетів на Temu — приблизно 355 гривень, а 100 штук — близько 928 гривень. Окремі аварійні мінітуалети об'ємом 700 мл продають від 62 гривень.

Ціни на аварійні пакети та мінітуалети в українських онлайн-магазинах різняться

Перед купівлею варто перевірити призначення пакета, його місткість і кількість використань, зазначених виробником.

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