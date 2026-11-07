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Відро вже не єдиний вихід: як сходити у туалет без води

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Абсорбент допомагає зменшити ризик протікання та стримувати неприємний запах
Абсорбент допомагає зменшити ризик протікання та стримувати неприємний запах. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Лайфхак, про який варто знати кожному

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Під час тривалого відключення води альтернативою звичайному туалету можуть стати аварійні пакети з абсорбувальним гелем. Вони допомагають облаштувати тимчасовий туалет просто у квартирі.

Усередині таких пакетів є спеціальний порошок, який після контакту з рідиною перетворює її на гелеподібну масу, як пояснює "Телеграф".

Це зменшує ризик протікання та допомагає стримувати неприємний запах. Пакет використовують разом із відповідною ємністю або переносним туалетом, а після наповнення герметично закривають. Утилізувати відходи потрібно відповідно до місцевих санітарних правил.

Ціни на такі товари в українських онлайн-магазинах різняться. Наприклад, набір із 10 пакетів з абсорбентом на Prom коштує близько 250 гривень, 40 гелевих пакетів на Temu — приблизно 355 гривень, а 100 штук — близько 928 гривень. Окремі аварійні мінітуалети об'ємом 700 мл продають від 62 гривень.

Чотири картки товарів із пакетами для туалету, складеними одноразовими пакетами та мінітуалетом
Ціни на аварійні пакети та мінітуалети в українських онлайн-магазинах різняться

Перед купівлею варто перевірити призначення пакета, його місткість і кількість використань, зазначених виробником.

Раніше "Телеграф" також розповідав про українця, який вразив своєю ґрунтовною підготовкою до зими — від збирання дощової води до встановлення генератора в селі.

Теги:
#Вода #Каналізація #Туалет #Відключення