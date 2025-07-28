"Чорт порадив": Безугла стала героїнею нового мему після зізнання про свою хворобу

Українці відреагували на це з гумором і жартом

Народна депутка Марʼяна Безугла, яка неодноразово втрапляла в скандали зі своїми заявами, знову стала приводом для розмов у соціальних мережах. Причиною цього разу стало її зізнання про власний діагноз — синдром Аспергера.

Заява депутатки миттєво стала поштовхом для створення мемів серед українців. У телеграм-каналі GONI Мемаси з'явилася кумедна картинка. На ній червоний чорт з рогами нібито "радить" Безуглій, що сказати: "скажи їм, що ти не й*нута, а больна".

Мем ймовірніше натякає на те, що діагноз може стати виправданням для скандальних заяв. Картинка миттєво набрала популярність.

Українці вже відреагували на мем. Користувачі мережі пишуть свою думку.

Що передувало

Безугла, відома своїми скандальними висловлюваннями, заявила, що страждає на психічний синдром. Вона стверджує, що деякі колеги в Раді нібито знали про її недугу і "користувалися" цим. Про це депутатка написала в коментарях під повідомленням керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової.

За словами Безуглої, назва її діагнозу — синдром Аспергера. Депутат пояснила, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї майже неможлива.

Що таке синдром Аспергера

Синдром Аспергера — розлад аутистичного спектра, що характеризується труднощами в соціальній взаємодії та невербальній комунікації, а також обмеженими та повторюваними моделями поведінки та інтересів.

Люди з цим синдромом зазвичай мають нормальний або високий інтелект, але можуть відчувати складнощі з розумінням соціальних сигналів та емоційних нюансів у спілкуванні.

Хто така Марʼяна Безугла

Політичний діяч, народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Свого часу працювала лікарем-терапевтом. Безугла була на фронті під час війни на Донбасі.

У 2019 році була обрана народною депутаткою IX скликання по 217 округу (Оболонський район міста Києва) від партії "Слуга народу" як безпартійна.

Марʼяна Безугла - як виглядає

Марʼяна Безугла відома своїми численними скандальними заявами та критичними висловлюваннями щодо різних питань, включаючи військове керівництво та внутрішню політику. Її дописи у соціальних мережах часто викликають широкий резонанс та суперечки в українському суспільстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп Мар’яна Безугла спочатку підтримала законопроєкт №12414 щодо НАБУ та САП, а потім прийшла на мітинг проти нього. Тим самим вона надихнула українців на створення мемів про неї.