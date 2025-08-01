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Українка ризукуючи життям повторила відомий тренд та змусила людей хвилюватись (відео)

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Тренд
Тренд. Фото Колаж "Телеграф"

Українці висловили свою думку, був й негатив

Челендж Нікі Мінаж під пісню "High School" набирає обертів по всьому світу. Дівчата і хлопці намагаються балансувати, сидячи на одній нозі на високих підборах і нестійких конструкціях з банок і гантелей. Ризикнули спробувати навіть українки.

Відповідне відео зʼявилось у Тік Ток. Дівчина з Одеси намагалась його повторити.

На кадрах помітно, що посеред кімнати стоїть кастрюля, а також стакан. До нього підходить жінка на підборах та однією ногою стає на цей стакан, потім піднімає іншу ногу і таким чином балансує.

Натомість їй у коментарях написали, що варто бути обережною. Хтось не повірив, що дівчина могла не завалитись, стоячи на склянці.

Також були коментатори, які переживали, що склянка може розбитись. Були й ті, хто жартував про свої навички.

Додамо, що звичка американської співачки Нікі Мінаж сидіти в незручній позі на високих шпильках надихнула блогерів зі всього світу на створення челенджу. Дівчата не просто повторюють, а й перевершують зірку в непростій еквілібристиці.

Проте не всі учасники цього челенджу можуть виконати дії з першого разу. Варто зазначити, що подібні трюки краще не повторювати самостійно без належної підготовки, щоб не нашкодити собі.

Здається, учасники тренду запустили негласне змагання, у кого вийде ефектніше. Під пісню High School Нікі Мінаж дівчата балансують на конструкціях з гантелей, банок з-під газованої води, на книжках, каструлях тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що рибалка у Житомирі показав, як треба ловити рибу в негоду.

Теги:
#Відео #Курйоз #Модний тренд