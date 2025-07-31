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"Котикам в лоток вже не треба": українці роблять меми про обстріли Києва

Автор
Марта Іваненко
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Українці жартують під час війни
Українці жартують під час війни. Фото ШІ/колаж "Телеграфу"

За, здавалося б, смішним дописом стоїть хвилювання українських громадян

Українці активно використовують гумор та сатиру, щоб подолати складнощі повсякденного життя в умовах війни. Популярні меми яскраво ілюструють сучасні настрої суспільства та різні аспекти життя під час повітряних тривог і війни з Росією.

"Телеграф" зібрав найяскравіші жарти про ворожу атаку на Київ 31 липня. Перший мем, який отримав багато уваги, зображує генерала Валерія Залужного в костюмі з підписом "Я в коридорі чекаю на відбій тривоги".

Ця іронічна картинка символізує, як українці змушені пристосовуватися до реальності повітряних тривог, проводячи час у відносно безпечних місцях.

Меми про війну в Україні та повітряні тривоги
Українці жартують про війну й повітряні тривоги

Другий мем має більш гострий та емоційний характер. Це — скриншот зі словами водія сміттєвоза, який обурено заявляє: "Якщо ви не перестанете на мене п*здіти під час тривог – я більше до вас не прийду. І будете сидіти і під шахедами і з мусором. З**бали".

Меми про війну в Україні та повітряні тривоги
Українці жартують про війну й повітряні тривоги

Цей допис відображає реальні проблеми, з якими стикаються комунальні служби в умовах війни. Водій сміттєвоза висловлює своє розчарування через нерозуміння і скарги, хоча його робота є надзвичайно важливою для підтримки порядку навіть у небезпечний час.

"Котики в Києві, ви як?" — "В лоток уже не треба" — так звучить діалог киян після чергової російської атаки. Жарт, який точно передає емоційний стан багатьох під час тривог. Людина питає про самопочуття, а у відповідь — іронічне зізнання про переляк.

Меми про війну в Україні
Українці жартують про війну

А цей мем – це більш ліричний та символічний образ. На ньому зображене кошеня, що милується метеликом, з підписом "як відчувається життя без Росії".

Меми про війну в Україні
Українці жартують про війну

Ця картинка стала метафорою бажання багатьох українців жити в спокої, без війни й обстрілів, які асоціюють із Росією. Ніжність і невинність кошеняти контрастує з тяжкою реальністю війни, підкреслюючи прагнення до миру та нормального життя, яким усі так прагнуть насолоджуватись.

"Людям, яких нічим не здивуєш, безпечно приїжджати в Київ. Бо їх не вразить ракета", — такий іронічний допис з'явився на одній із платформ соцмереж.

Меми про війну в Україні
Українці жартують про війну

На наступному фото показали сірого кота, який сидить за столом зі свічками й картами, немов чаклун або ворожбит. Зверху — підпис: "Поставте хтось захист на Солом’янку, будь ласка". Мем передає відчай жителів одного з районів Києва, які часто чують вибухи над головою, і водночас іронізує над тим, що люди вже готові вдаватися до магії, аби лишень мати спокій.

Меми про війну в Україні
Українці жартують про війну

А в цій розмові, мабуть, впізнає себе кожен українець. Мем ілюструє втому від постійної небезпеки черех ворожі удари, через що навіть найближчим ми змушені брехати, що "все в нормі".

Меми про війну в Україні
Українці жартують про війну

А цей жарт демонструє діалог між умовним мирним мешканцем і атакувальним ворожим дроном. На першому кадрі — втомлений Вілл Сміт питає: "Можна я просто піду спати?" Далі — зображення робота з фразою: "Вжуууууу, я лечу до Жулян", і фінальна реакція Сміта: обличчя в долонях і слово "С*ка".

Меми про війну в Україні
Українці жартують про війну

Іронічний скріншот, де користувач жартує: принаймні в "Укрзалізниці" є пасажири — навіть якщо це дрон-камікадзе. Сумна сатира на ситуацію, коли замість людей летить "Шахед".

Меми про війну в Україні
Українці жартують про війну

На останньому мемі — рудий кіт, який уважно дивиться на графік на екрані ноутбука й ніби аналізує ситуацію. Величезний напис зверху говорить сам за себе — інколи словами нічого більше не поясниш.

Меми про війну в Україні
Українці жартують про війну

Ці меми об'єднують українців, допомагають їм підтримувати бойовий дух і з гумором дивитися на труднощі сьогодення. Водночас вони відображають глибокі переживання, нагадуючи про складність ситуації, у якій зараз опинилася країна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП, що стало поштовхом для появи численних жартівливих мемів серед українців.

Теги:
#Обстріл #Соцмережі #Війна #Меми