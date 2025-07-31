"Котикам в лоток вже не треба": українці роблять меми про обстріли Києва

За, здавалося б, смішним дописом стоїть хвилювання українських громадян

Українці активно використовують гумор та сатиру, щоб подолати складнощі повсякденного життя в умовах війни. Популярні меми яскраво ілюструють сучасні настрої суспільства та різні аспекти життя під час повітряних тривог і війни з Росією.

"Телеграф" зібрав найяскравіші жарти про ворожу атаку на Київ 31 липня. Перший мем, який отримав багато уваги, зображує генерала Валерія Залужного в костюмі з підписом "Я в коридорі чекаю на відбій тривоги".

Ця іронічна картинка символізує, як українці змушені пристосовуватися до реальності повітряних тривог, проводячи час у відносно безпечних місцях.

Українці жартують про війну й повітряні тривоги

Другий мем має більш гострий та емоційний характер. Це — скриншот зі словами водія сміттєвоза, який обурено заявляє: "Якщо ви не перестанете на мене п*здіти під час тривог – я більше до вас не прийду. І будете сидіти і під шахедами і з мусором. З**бали".

Українці жартують про війну й повітряні тривоги

Цей допис відображає реальні проблеми, з якими стикаються комунальні служби в умовах війни. Водій сміттєвоза висловлює своє розчарування через нерозуміння і скарги, хоча його робота є надзвичайно важливою для підтримки порядку навіть у небезпечний час.

"Котики в Києві, ви як?" — "В лоток уже не треба" — так звучить діалог киян після чергової російської атаки. Жарт, який точно передає емоційний стан багатьох під час тривог. Людина питає про самопочуття, а у відповідь — іронічне зізнання про переляк.

Українці жартують про війну

А цей мем – це більш ліричний та символічний образ. На ньому зображене кошеня, що милується метеликом, з підписом "як відчувається життя без Росії".

Українці жартують про війну

Ця картинка стала метафорою бажання багатьох українців жити в спокої, без війни й обстрілів, які асоціюють із Росією. Ніжність і невинність кошеняти контрастує з тяжкою реальністю війни, підкреслюючи прагнення до миру та нормального життя, яким усі так прагнуть насолоджуватись.

"Людям, яких нічим не здивуєш, безпечно приїжджати в Київ. Бо їх не вразить ракета", — такий іронічний допис з'явився на одній із платформ соцмереж.

Українці жартують про війну

На наступному фото показали сірого кота, який сидить за столом зі свічками й картами, немов чаклун або ворожбит. Зверху — підпис: "Поставте хтось захист на Солом’янку, будь ласка". Мем передає відчай жителів одного з районів Києва, які часто чують вибухи над головою, і водночас іронізує над тим, що люди вже готові вдаватися до магії, аби лишень мати спокій.

Українці жартують про війну

А в цій розмові, мабуть, впізнає себе кожен українець. Мем ілюструє втому від постійної небезпеки черех ворожі удари, через що навіть найближчим ми змушені брехати, що "все в нормі".

Українці жартують про війну

А цей жарт демонструє діалог між умовним мирним мешканцем і атакувальним ворожим дроном. На першому кадрі — втомлений Вілл Сміт питає: "Можна я просто піду спати?" Далі — зображення робота з фразою: "Вжуууууу, я лечу до Жулян", і фінальна реакція Сміта: обличчя в долонях і слово "С*ка".

Українці жартують про війну

Іронічний скріншот, де користувач жартує: принаймні в "Укрзалізниці" є пасажири — навіть якщо це дрон-камікадзе. Сумна сатира на ситуацію, коли замість людей летить "Шахед".

Українці жартують про війну

На останньому мемі — рудий кіт, який уважно дивиться на графік на екрані ноутбука й ніби аналізує ситуацію. Величезний напис зверху говорить сам за себе — інколи словами нічого більше не поясниш.

Українці жартують про війну

Ці меми об'єднують українців, допомагають їм підтримувати бойовий дух і з гумором дивитися на труднощі сьогодення. Водночас вони відображають глибокі переживання, нагадуючи про складність ситуації, у якій зараз опинилася країна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП, що стало поштовхом для появи численних жартівливих мемів серед українців.