Пропагандист vs дрон: російський воєнкор зник на Донбасі і став героєм смішних мемов

Швидше за все, поєдинок з FPV-дроном ЗСУ закінчився не на його користь

Російський воєнкор Андрій Філатов зник під Покровськом. Імовірно, його атакував FPV-дрон ЗСУ, пишуть Z-пабліки, додаючи, що новини "дуже погані".

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк опублікував кілька кумедних мемів із цього приводу.

Російські провоєнні Telegram-канали повідомляють, що Філатов та ще кілька людей, які були разом із ним, з ранку 25 липня не виходять на зв’язок.

Були виявлені особисті речі пропагандиста, включаючи мотоцикл та відеокамеру. У військових шпиталях також немає даних про його місцезнаходження.

Один із Z-пабліків написав: "Новини поки що приходять дуже погані… Чекаємо на підтвердження…"

На одному з мемів зображений переляканий Філатов у повному екіпіруванні, з-за плеча якого виглядає усміхнений FPV-дрон із зображенням жовтого українського герба на синьому тлі.

На другому зображенні ми бачимо того ж таки воєнкора, але замість дрона на нього націлився комар. Очевидно, це алегорія автора на безпілотник.

Наступний мем показує нам Філатова на самоті, перекошеного від страху. Напис говорить: "Коли с*ав у сільському туалеті та побачив шершня в кутку". Імовірно, дрон за кадром.

Те ж саме зображення опубліковане вже з іншим написом: "Не так глибоко! Ми ж ядерна сверхдержава!"

Завершує серію мемів зображення пропагандиста у вигляді собаки, якого тримає на ланцюгу іменитий український боксер Олександр Усик із битою в руці. У цьому жарті обіграно його знамените вираження "Don’t push the horses", що в перекладі означає "не штовхайте коней".

Нагадаємо, спортсмен уперше вимовив цю фразу, намагаючись заспокоїти свого представника та агента Дюбуа під час гарячої суперечки. Своїми словами він викликав подив у англомовному сегменті мережі, оскільки правильно приказка звучить як "Hold your horses" (дослівно "притримайте коней").

Цей курйоз сподобався українцям і тепер вони включають її до мемів на різні теми. Так, нещодавно політолог Олексій Голобуцький використав новий вислів щодо публічного падіння глави МЗС РФ Сергія Лаврова.