Таке прізвище в українців не жарт. Скількох людей називають військовою зброєю

Версій дуже багато

Прізвища українців походять від назв міст, можуть вказувати на характер та соціальний статус. Але є ще цікаві прізвища — Ракета та Бомба.

"Телеграф" розповість що вони означають. А також скільки людей живе в Україні.

Прізвище Ракета — швидкість та космічні мрії

За даними статистики, в Україні проживає 31 особа з прізвищем Ракета. Найбільша концентрація носіїв цього прізвища спостерігається в західних областях країни, зокрема у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також невелика кількість людей з таким прізвищем мешкає в центральних регіонах України.

Прізвище Ракета

Походження прізвища Ракета може мати кілька версій. Найімовірніше, воно з'явилося як прізвисько людини, яка відрізнялася надзвичайною швидкістю — чи то в роботі, чи то в пересуванні. Можливо, предок був дуже моторним та енергійним, за що й отримав порівняння з ракетою.

Цікаво, що це прізвище могло виникнути і в пізніші часи, коли люди почали захоплюватися космонавтикою та ракетобудуванням. Не виключено, що хтось із предків працював у сфері, пов'язаній з ракетною технікою, або просто був великим ентузіастом космічних досліджень.

Також існує версія, що прізвище могло з'явитися під час воєн, коли учасники бойових дій отримували прізвиська за особливості поведінки в бою або за вміння швидко пересуватися по полю битви.

Прізвище Бомба — більша поширеність та потужний характер

Прізвище Бомба є дещо поширенішим в Україні — його носять 209 осіб. Географія розселення цього прізвища охоплює практично всю територію країни, але найбільші скупчення спостерігаються в західних та центральних областях, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Походження прізвища Бомба також має кілька можливих версій. Найімовірніше, воно виникло як характеристика людини з вибуховим темпераментом, яка могла "вибухнути" від гніву або мала дуже потужний, енергійний характер. Такі люди, можливо, були відомі своєю здатністю швидко та рішуче діяти в складних ситуаціях.

Не виключено, що прізвище пов'язане з військовою службою предків. Можливо, хтось із них служив артилеристом, сапером або мав відношення до вибухових речовин.

Раніше "Телеграф" писав, що означає прізвище Пяний і Загубигорілка.