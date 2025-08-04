Ніколи її не купуйте. Яка небезпечна риба є на прилавках

Можна отримати сильне отруєння і не лише

У літній сезон особливу увагу слід приділяти покупці не тільки молочних продуктів, а й риби. Адже певний товар може нести велику небезпеку.

"Телеграф" розповість, яку рибу і чому не слід купувати. Зауважимо, що будь-яка риба, яка продається, повинна мати сертифікат якості.

Яку рибу не можна купувати

Не слід купувати будь-які види риб на стихійних ринках чи не у сертифікованих продавців. Адже є великий ризик підчепити ботулізм. Також не треба купувати пангасіус та тілапію через умови вирощування, адже досить часто рибу утримують у забруднених водоймах.

Ботулізм у рибі

Найкращим варіантом для покупки буде свіжа риба, яка ще має ознаки життя, однак наразі її досить проблематично купити. Можна купувати і заморожену рибу, але звертайте увагу на строк придатності. Продукти сумнівної якості, з пошкодженою упаковкою не купуйте.

Яка риба небезпечна:

В'ялена та сушена риба зі стихійних ринків, де немає контролю якості. Такий продукт може містити в собі ботулотоксин.

зі стихійних ринків, де немає контролю якості. Такий продукт може містити в собі ботулотоксин. Великі глибоководні риби, які довго живуть і можуть накопичувати у собі токсичні речовини, до прикладу, ртуть. Йдеться про тунця, палтуса та камбалу тощо.

які довго живуть і можуть накопичувати у собі токсичні речовини, до прикладу, ртуть. Йдеться про тунця, палтуса та камбалу тощо. Пангасіус та тілапія. Досить часто цих риб вирощуються з використанням антибіотиків та пестицидів. До того ж ці риби розводяться в річці Меконг у В'єтнамі, яка вважається найзабрудненішою на планеті.

Філе тілапії

Риба з невідомих водойм. Слід купувати рибу виключно з джерел, де є контроль якості води.

Слід купувати рибу виключно з джерел, де є контроль якості води. Рибні консерви з олією чи томатом. Краще надавати перевагу консервам у власному соку.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку сіль не можна купувати, адже вона зіпсує консервацію.