Спека в Україні різко закінчиться. Коли чекати погіршення погоди (карта)

У чотирьох областях буде заливати

Погода в Україні буде не такою спекотною, як наприкінці серпня. Територію країни охопить нестабільна погода з дощами, грозами та значними коливаннями температури.

За даними метеорологічних прогнозів Ventusky та Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок країну накриє циклонічна діяльність, що принесе опади різної інтенсивності. Якою буде погода?

Грозова активність

Згідно з прогнозною картою гроз, найбільш потужна грозова діяльність очікується в західних та центральних областях України. Особливо інтенсивні грози прогнозуються на території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей. У Карпатському регіоні та прилеглих територіях можливі особливо потужні грозові осередки з градом та сильними поривами вітру.

Опади

Карта опадів показує, що найбільша кількість дощу випаде в західній частині країни. Зони найінтенсивніших опадів:

Закарпатська область.

Львівська область.

Івано-Франківська область.

Тернопільська область.

У центральних областях очікуються помірні дощі з кількістю опадів 5-10 мм. Східні та південні регіониотримають менше опадів.

Погода в Україні 6 серпня

Температурний режим

За даними Укргідрометцентру, температурні показники 6 серпня значно коливатимуться по території України. Уночі в західних областях термометри покажуть +16°C…+18°C, тоді як у центральних регіонах температура становитиме +18°C…+20°C. В східних областях нічна температура підніметься до +19°C…+21°C, а в південних регіонах буде найтепліше — +20°C…+22°C.

Вдень температурний фон значно зросте по всій території країни. В західних областях денна температура досягне +22°C…+25°C, в той час як у центральних регіонах повітря прогріється до +25°C…+30°C. Найжаркіше буде у східних областях, де температура сягне +30°C…+32°C, та в південних регіонах з максимальними показниками +31°C…+33°C.

Погода в Україні 6 серпня

Раніше "Телеграф" писав, коли у Києві знову чекати опадів найближчими днями.