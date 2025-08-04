Жара в Украине резко закончится. Когда в Украине ждать ухудшения погоды (карта)

В четырех областях будет заливать

Погода в Украине будет не столь жаркой, как в конце августа. Территорию страны охватит нестабильная погода с дождями, грозами и значительными колебаниями температуры.

По данным метеорологических прогнозов Ventusky и Украинского гидрометеорологического центра, во вторник страну накроет циклоническая деятельность, что принесет осадки разной интенсивности. Какая будет погода?

Грозовая активность

Согласно прогнозной карте гроз, наиболее мощная грозовая деятельность ожидается в западных и центральных областях Украины. Особенно интенсивные грозы прогнозируются на территории Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областей. В Карпатском регионе и прилегающих территориях возможны особенно мощные грозовые ячейки с градом и сильными порывами ветра.

Осадки

Карта осадков показывает, что наибольшее количество дождя выпадет в западной части страны. Зоны наиболее интенсивных осадков:

Закарпатская область.

Львовская область.

Ивано-Франковская область.

Тернопольская область.

В центральных областях ожидаются умеренные дожди с количеством осадков 5-10 мм. Восточные и южные регионы получат меньше осадков.

Погода в Украине 6 августа

Температурный режим

По данным Укргидрометцентра, температурные показатели 6 августа будут значительно колебаться по территории Украины. Ночью в западных областях термометры покажут +16°C…+18°C, тогда как в центральных регионах температура составит +18°C…+20°C. В восточных областях ночная температура поднимется до +19°C…+21°C, а в южных регионах будет теплее всего — +20°C…+22°C.

Днем температурный фон значительно увеличится по всей территории страны. В западных областях дневная температура достигнет +22°C…+25°C, в то время как в центральных регионах воздух прогреется до +25°C…+30°C. Жарче всего будет в восточных областях, где температура достигнет +30°C…+32°C, и в южных регионах с максимальными показателями +31°C…+33°C.

Погода в Украине 6 августа

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