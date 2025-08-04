Стала танцювальним хітом у всьому світі: що відомо про найпопулярнішу пісню 2004 року

Пісня стала однією з найкращих у кар'єрі цієї виконавиці

З початку 2000-х минуло вже багато часу, однак деякі пісні тих років і зараз подумки повертають у той період. Одна з таких — це відомий іноземний трек, який лунав на радіо, телебаченні, дискотеках. Також його обирали рингтоном на телефонах.

У 2004 році "розривала" всі чарти пісня всесвітньо відомої американської виконавиці Брітні Спірс — Toxic. Композиція увійшла до четвертого студійного альбому співачки під назвою In the Zone. Танцювальний сингл лунав скрізь і ставав хітом дискотек.

У пісні йдеться про нездорові стосунки між жінкою та одруженим чоловіком. Брітні оспівує прив'язаність до людини, від якої вона не може позбутися. Проте ці почуття дають їй яскраві емоції, тому героїня не завершує ці стосунки.

Брітні Спірс у 2004 році, фото Getty Images

Пісня Toxic упродовж 4 тижнів займала перше місце на різних радіостанціях. Вона посідала також перші рядки у світових чартах. Зокрема, у Великій Британії продали 268 тисяч копій запального треку. У США придбали 1 мільйон дисків з композицією, у Франції — 125 тисяч, в Австралії — 70, у Норвегії — 20. Також трек зайняв дев'яту сходинку у чарті Billboard Hot 100.

У 2005 році Спірс отримала престижну музичну премію "Греммі" за Toxic. Трек став одним із найпопулярніших у світі у жанрі попмузики. Його продовжують слухати і зараз.

Станом на серпень 2025 року кліп на композицію переглянуло 732 мільйони користувачів на Youtube. У відеороботі Брітні перевтілилась у стюардесу, одягнену у спокусливу сукню. Також у кліпі Спірс приміряла образ супергеройки, яка здійснює поставлене завдання.

Брітні Спірс - Toxic

Раніше "Телеграф" писав про найпопулярніший трек 1998 року, який ви могли чути. Його вмикали на хіт-параді "Територія А".