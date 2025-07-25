Ніколи не викидайте. П’ять способів використати пластикові пляшки на дачі

Йдеться не про декорування

На дачі дуже багато речей отримують друге життя, не виключенням тут стануть і пластикові пляшки. І йдеться не про декор, а про створення дійсно потрібних і корисних речей.

"Телеграф" розповість, чому не треба викидати пластикові пляшки на дачі та як їх можна використовувати. Зауважимо, що на функціональність пляшок впливає і їх розмір, і ширина шийки.

Перед використанням пластикових пляшок їх слід добре вимити, зняти етикетку та просушити. Здебільшого пляшки використовують саме у садівництві, де з їх допомогою можна створити і крапельний полив, і вирощувати саджанці.

Як використовувати пластикові пляшки на дачі

Парник для розсади

Пластикова пляшка добре підійде у якості невеликого парника для маленьких рослин. Для цього слід прозору пляшку розрізати навпіл та вставити в зону, де є рослина. Тобто розсада має знаходитись в середині пляшки. Таким чином досить добре живцювати троянди.

Парник з пляшок

Захист живців

Зрізані пляшки можна використовувати для захисту живців від шкідників та впливу середовища. Однак в такому разі рослини треба накривати зрізаною частиною пляшки з шийкою, щоб вона була відкрита. Якщо ж його закрити і постійно зволожувати ґрунт, укорінення відбудеться швидше.

Пляшка для живчювання

"Чохол" для стовбурів молодих дерев

Досить часто взимку молоді дерева гинуть від морозів або грузинів, які їх поїдають. Але рослини можна захистити, для цього пляшку слід розрізати вздовж, зняти верхню частину і "одягти" на стовбур. Для надійності можна обмотати агроволокном тощо.

Система поливу

З пляшок досить легко модна зробити крапельний полив, особливо якщо використовувати великі баклажки. До прикладу, зробіть отвори у кришці пляшки, наповніть водою і щільно закрутіть. Після цього вкопайте шийкою вниз, таким чином вода буде поступово просочуватись у ґрунт.

Як зробити полив з пляшки

Розсіювач води для шланга

З непотрібної пластикової пляшки можна зробити простий та ефективний розсіювач води. В дні пляшки треба проколоти отвори та прикипіти її до шланга. Ця конструкція допоможе рівномірно розподілити воду між рослинами.

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