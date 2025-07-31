В Україні водиться риба із чорною ікрою, але ви її навряд чи зустрінете: як вона виглядає

Вона походить з водойм Північної Америки

Спійманий на Житомирщині веслоніс — родич осетрів, тому його ікра досить цінна. Певною мірою можна сказати, що веслоноси мають чорну ікру.

Про це "Телеграфу" розповіла Юлія Куцоконь, іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. За її словами, ця риба відноситься до родини веслоносових, ряду осетроподібних — тобто родич осетрів.

Куцоконь додає, що ікра веслоноса зазвичай має колір від темно-сірого до світло-зеленого. Однак деякі екземпляри мають перламутровий або навіть золотистий відтінок.

"За смаковими якостями та харчовою цінністю їх ікра подібна до ікри осетрових. Тобто, так, можна сказати, що у веслоносів теж чорна ікра", — каже іхтіологиня.

Веслоніс

Що відомо про виловленого на Житомирщині веслоноса

Наприкінці липня з'явилась інформація, що в Житомирській області рибалка виловив веслоноса. Мережею одразу розлетілось фото чоловіка з рибою, яка вражає своїми розмірами. Зазвичай веслоніс мешкає в річці Міссісіпі та інших водоймах Північної Америки — для України цей вид риб є чужорідним. Однак на території нашої країни є ферми, де розводять цей вид риб, але в дикій природі він може опинитись випадково.

Веслоноса піймали на Житомирщині

Його ще помилкового називають "рибою судного дня", оскільки існують повір’я, що нібито поява веслоноса на поверхні може говорити про стихійні лиха, землетруси, цунамі й т.д. Однак Юлія Куцоконь наголосила, що не веслоноса називають "рибою судного дня". Насправді оселедцевий король відчуває якісь поштовхи літосфери і може підійматись на поверхню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Закарпатті чоловік упіймав золоту рибку. Цей величезний трофей здивував українців.