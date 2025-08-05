Поспішіть відвідати, поки не набігли туристи: де знайти цей кар’єр з ідеальною водою (відео)

Часто після того, як такі місця стають популярними в соцмережах, не так вже й просто знайти там місце для відпочинку

Де відпочити влітку – питання, яке часто ставлять собі українські любителі внутрішнього туризму. Наша країна багата на цікаві місця, де можна провести час відпустки – знайдеться місце і любителям активного відпочинку, і прихильникам тиші, проведеної в оточенні природи.

Одним з таких місць є кар’єр в місті Хорол, про яке в мережі повідомили місцеві канали. Місто знаходиться в Полтавській області.

Кар’єр знаходиться в південно-східній частині населеного пункту, неподалік річки Рудка. На відеокадрах, опублікованих в мережі, видно, що місце відпочинку користується попитом: на ньому катаються на сапах, відпочивають у чистій воді.

Втім, настільки кришталева вода явно викликала питання у самих місцевих мешканців, які ставлять під питання реалістичність таких кадрів.

"Десь нас надурили", "Десь нас надурили", "Відколи це на кар'єрі таким кольором вода була?", – питають місцеві в коментарях.

Коментарі під відео в Тік-ток

Що відомо про Хорол

Хорол — невеличке, але атмосферне місто в Лубенському районі Полтавської області, що розташоване на березі річки Рудка поблизу її злиття з річкою Хорол. Його зручне географічне положення — на перетині міжнародного автошляху E40 (М03) та кількох регіональних трас — робить місто доступним для туристів з усієї України. А залізнична станція "Хорол" відкриває додаткові можливості для подорожей.

Місто офіційно визнане історичним населеним пунктом, і це не випадково. Хорол зберігає сліди непростої історії, пов'язаної з подіями Другої світової війни. Восени 1941 року тут було створено концентраційний табір для радянських військовополонених — сумнозвісна "Хорольська яма", в якій, за різними оцінками, загинуло від 37 до 91 тисячі осіб. А в урочищі "Козачий Яр" нацисти розстріляли близько 460 євреїв — переважно жінок, дітей і людей похилого віку. Сьогодні ці місця відзначені пам’ятними знаками й збережені як символи скорботи та нагадування про трагедії війни.

Меморіальне місце в Хоролі, Полтавська область

Проте Хорол — не лише місце пам’яті, а й простір для відпочинку та спокійного туризму. Місто приваблює природними ландшафтами та мальовничими зонами відпочинку. Тут варто відвідати Хорольський ботанічний сад, унікальні природоохоронні території "Заяр’є" та "Дубовий гай", а також два вікові дуби на вулиці Небесної Сотні та у провулку Фруктовому — справжні живі пам’ятки міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Чемегівський каньйон — яскравий приклад того, як маловідома природна локація всього за кілька сезонів може перетворитися на справжню туристичну принаду. Розташований у селі Микуличин на Івано-Франківщині, він привернув увагу мандрівників і блогерів завдяки своїй вражаючій природній красі й атмосфері, що ніби зійшла з екрана кінофільму.

Фотографії та відео з каньйону вражають: вони нагадують кадри з фантастичних стрічок або зйомки у віддалених тропічних країнах. Високі скелі, бірюзова вода, зелень і тиша — усе це робить Чемегівський каньйон особливим місцем для тих, хто шукає не лише природу, а й емоції від зустрічі з унікальним українським пейзажем.