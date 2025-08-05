Торопитесь посетить, пока не набежали туристы: где найти этот карьер с идеальной водой (видео)

Часто после того, как такие места становятся популярными в соцсетях, не так уж просто найти там место для отдыха

Где отдохнуть летом – вопрос, который часто задают украинские любители внутреннего туризма. Наша страна богата интересными местами, где можно провести время отпуска – найдется место и любителям активного отдыха, и поклонникам тишины, проведенной в окружении природы.

Одним из таких мест является карьер в Хороле, о котором в сети сообщили местные каналы. Город находится в Полтавской области.

Карьер находится в юго-восточной части населенного пункта, недалеко от реки Рудка. На видеокадрах, опубликованных в сети, видно, что место отдыха востребовано: на нем катаются на сапах, отдыхают в чистой воде.

Впрочем, столь хрустальная вода явно вызвала вопрос у самих местных жителей, ставящих под вопрос реалистичность таких кадров.

"Где-то нас обманули", "Что-то не отвечает реальности", "С тех пор как это на карьере таким цветом вода была?", — спрашивают местные в комментариях.

Комментарии под видео в Тик-ток

Что известно о Хороле

Хорол – небольшой, но атмосферный город в Лубенском районе Полтавской области, расположенный на берегу реки Рудка вблизи ее слияния с рекой Хорол. Его удобное географическое положение — на пересечении международной дороги E40 (М03) и нескольких региональных трасс — делает город доступным для туристов со всей Украины. А железнодорожная станция "Хорол" открывает дополнительные возможности для поездок.

Город официально признан историческим населенным пунктом, и это не случайно. Хорол хранит следы непростой истории, связанной с событиями второй мировой войны. Осенью 1941 года здесь был создан концентрационный лагерь для советских военнопленных — печально известная "Хорольская яма", в которой, по разным оценкам, погибли от 37 до 91 тысячи человек. А в урочище "Казачий Яр" нацисты расстреляли около 460 евреев — преимущественно женщин, детей и пожилых людей. Сегодня эти места отмечены памятными знаками и сохранены как символы скорби и упоминания о трагедиях войны.

Мемориальное место в Хороле, Полтавская область

Однако Хорол – не только место памяти, но и простор для отдыха и спокойного туризма. Город привлекает природными ландшафтами и живописными зонами отдыха. Здесь стоит посетить Хорольский ботанический сад, уникальные природоохранные территории "Заярье" и "Дубовая роща", а также два вековых дуба на улице Небесной Сотни и в переулке Фруктово — настоящие живые достопримечательности города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Чемеговский каньон — яркий пример того, как малоизвестная природная локация всего за несколько сезонов может превратиться в настоящую туристическую прелесть. Расположенный в селе Микуличин в Ивано-Франковской области, он привлек внимание путешественников и блоггеров благодаря своей впечатляющей природной красоте и атмосфере, словно сошедшей с экрана кинофильма.

Фото и видео с каньона впечатляют: они напоминают кадры из фантастических лент или съемки в отдаленных тропических странах. Высокие скалы, бирюзовая вода, зелень и тишина — это делает Чемеговский каньон особым местом для тех, кто ищет не только природу, но и эмоции от встречи с уникальным украинским пейзажем.