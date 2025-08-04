Кришталева вода та підводні печери. Де в центрі України можна відпочити на пляжі

Навколо озера розкинувся сосновий ліс

В Україні є чимало цікавих та чистих водойм, де можна відпочити влітку без зайвого шуму. До прикладу, Блакитне озеро або Єлизаветівський котлован на Дніпропетровщині.

"Телеграф" розповість і покаже, як виглядає ця водойма та скільки коштує тут відпочити. Зауважимо, що поряд з озером проходить автомобільний шлях Дніпро — Кам'янське.

Блакитне озеро або Єлизаветівський котлован — штучна водойма біля села Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області. Вона утворилась на місці колишнього кар'єру, де видобували пісок для будівництв. Ця водойма відома не тільки своїми масштабами, а й чистою водою. Вона тут надзвичайно прозора, з бірюзовим відтінком — завдяки піщаному дну та відсутності з’єднання з Дніпром

Єлизаветівський котлован

Глибина озера до 20 метрів. Площа водного дзеркала — 200 тисяч квадратних метрів. Також на озері також є підводні печери, в які занурюються дайвери. Навколо озера розкинувся сосновий ліс та піщаний берег. На узбережжі є альтанки для відпочинку і пікніку.

Скільки коштує відпочинок

На території котловану є кілька баз відпочинку, де можна орендувати альтанки, шезлонги. Вони також пропонують водні розваги та гарячі обіди. Вартість оренди котеджу у турбазі "Заїмка" приблизно 4 тисячі ніч.

Біля озера є платні та безкоштовні пляжі. Вартість стартує від 50 грн, паркування авто платне. Зауважимо, що безкоштовні зони дикі, вони без благоустрою.

Блакитне озеро

Де відпочити на Дніпропетровщині

Як добратися до Єлизаветівського котловану

На авто з Дніпра слід їхати трасою H31 (Дніпро — Решетилівка) у напрямку на Кобеляки / Полтава. Далі за селищем Обухівка звернути праворуч на Єлизаветівку за покажчиком. Проїхавши село слід їхати у напрямку лісу, по дорозі зустрічатимуться вказівки турбаз.

На автобусі. З Дніпра до озера ходить маршрутка до смт Обухівка або с. Єлизаветівка з центрального автовокзалу або зупинки "12 квартал". Однак від села треба буде йти пішки або взяти таксі — 3-4 км.

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