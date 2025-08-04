Кришталева вода та підводні печери. Де в центрі України можна відпочити на пляжі
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Навколо озера розкинувся сосновий ліс
В Україні є чимало цікавих та чистих водойм, де можна відпочити влітку без зайвого шуму. До прикладу, Блакитне озеро або Єлизаветівський котлован на Дніпропетровщині.
"Телеграф" розповість і покаже, як виглядає ця водойма та скільки коштує тут відпочити. Зауважимо, що поряд з озером проходить автомобільний шлях Дніпро — Кам'янське.
Блакитне озеро або Єлизаветівський котлован — штучна водойма біля села Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області. Вона утворилась на місці колишнього кар'єру, де видобували пісок для будівництв. Ця водойма відома не тільки своїми масштабами, а й чистою водою. Вона тут надзвичайно прозора, з бірюзовим відтінком — завдяки піщаному дну та відсутності з’єднання з Дніпром
Глибина озера до 20 метрів. Площа водного дзеркала — 200 тисяч квадратних метрів. Також на озері також є підводні печери, в які занурюються дайвери. Навколо озера розкинувся сосновий ліс та піщаний берег. На узбережжі є альтанки для відпочинку і пікніку.
Скільки коштує відпочинок
На території котловану є кілька баз відпочинку, де можна орендувати альтанки, шезлонги. Вони також пропонують водні розваги та гарячі обіди. Вартість оренди котеджу у турбазі "Заїмка" приблизно 4 тисячі ніч.
Біля озера є платні та безкоштовні пляжі. Вартість стартує від 50 грн, паркування авто платне. Зауважимо, що безкоштовні зони дикі, вони без благоустрою.
Як добратися до Єлизаветівського котловану
На авто з Дніпра слід їхати трасою H31 (Дніпро — Решетилівка) у напрямку на Кобеляки / Полтава. Далі за селищем Обухівка звернути праворуч на Єлизаветівку за покажчиком. Проїхавши село слід їхати у напрямку лісу, по дорозі зустрічатимуться вказівки турбаз.
На автобусі. З Дніпра до озера ходить маршрутка до смт Обухівка або с. Єлизаветівка з центрального автовокзалу або зупинки "12 квартал". Однак від села треба буде йти пішки або взяти таксі — 3-4 км.
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