Квіток буде більше, а цвісти будуть яскравіше: чим полити петунії та сульфінії у підвісних горщиках у серпні

Квіти в горщиках потребують додаткового добрива у серпні

Серпень — час коли пишно цвітуть петунії та сульфінії у підвісних горщиках. Якщо на вашій дачі є такі висячі клумби, саме час їх удобрити. Тоді і квітів буде більше і цвісти вони будуть яскравіше.

"Телеграф" розповість, чим удобрити квіти у підвісних горщиках для пишного та яскравого цвітіння.

Чим удобрити квіти у підвісних горщиках?

У серпні настає пік цвітіння петуній та сульфіній у підвісних горщиках. У цей час квіти вимагають догляду – регулярного поливу, видалення відцвілих квіток та правильного удобрення, пише Express.

Петунії в горщиках будуть цвісти пишніше після удобрення. Фото: згенеровано ШІ Grok

Щоб стимулювати ще більше квітів і яскравішого їх кольору, потрібно удобрити петунії та сульфінії кальцієм. Також квіти потребують таких поживних речовин, як азот та фосфор. Ідеальним добривом для квітів у горщиках стане покупне добриво для томатів.

Саме в сумішах для удобрення помідорів є всі необхідні поживні речовини, які відмінно підійдуть і квітам у підвісних горщиках. Якщо вчасно внести це добриво, петунії та сульфінії порадують ще більш пишним та яскравим цвітінням. Також внесення корисних речовин сприяє продовженню періоду цвітіння квітів у горщиках.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим полити кущі томатів у серпні. Не допускайте цієї помилки, щоб помідори не згнили.