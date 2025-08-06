Квіток буде більше, а цвісти будуть яскравіше: чим полити петунії та сульфінії у підвісних горщиках у серпні
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Квіти в горщиках потребують додаткового добрива у серпні
Серпень — час коли пишно цвітуть петунії та сульфінії у підвісних горщиках. Якщо на вашій дачі є такі висячі клумби, саме час їх удобрити. Тоді і квітів буде більше і цвісти вони будуть яскравіше.
"Телеграф" розповість, чим удобрити квіти у підвісних горщиках для пишного та яскравого цвітіння.
Чим удобрити квіти у підвісних горщиках?
У серпні настає пік цвітіння петуній та сульфіній у підвісних горщиках. У цей час квіти вимагають догляду – регулярного поливу, видалення відцвілих квіток та правильного удобрення, пише Express.
Щоб стимулювати ще більше квітів і яскравішого їх кольору, потрібно удобрити петунії та сульфінії кальцієм. Також квіти потребують таких поживних речовин, як азот та фосфор. Ідеальним добривом для квітів у горщиках стане покупне добриво для томатів.
Саме в сумішах для удобрення помідорів є всі необхідні поживні речовини, які відмінно підійдуть і квітам у підвісних горщиках. Якщо вчасно внести це добриво, петунії та сульфінії порадують ще більш пишним та яскравим цвітінням. Також внесення корисних речовин сприяє продовженню періоду цвітіння квітів у горщиках.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим полити кущі томатів у серпні. Не допускайте цієї помилки, щоб помідори не згнили.