Соцветий будет больше, а цвести будут ярче: чем полить петунии и сульфинии в подвесных горшках в августе

Цветы в горшках нуждаются в дополнительном удобрении в августе

Август — время когда пышно цветут петунии и сульфинии в подвесных горшках. Если на вашей даче есть такие висячие клумбы, самое время их удобрить. Тогда и цветов будет больше и цвести они будут ярче.

"Телеграф" расскажет, чем удобрить цветы в подвесных горшках для пышного и яркого цветения.

Чем удобрить цветы в подвесных горшках?

В августе наступает пик цветения петуний и сульфиний в подвесных горшках. В это время цветы требуют ухода — регулярного полива, удаления отцветших соцветий и правильного удобрения, пишет Express.

Петунии в горшках будут цветы пышнее после удобрения. Фото: сгенерировано ИИ Grok

Чтобы стимулировать еще больше цветов и более яркого их цвета, нужно удобрить петунии и сульфинии кальцием. Также цветы нуждаются в таких питательных веществах, как азот и фосфор. Идеальным удобрением для цветов в горшках станет покупное удобрение для томатов.

Именно в смесях для удобрения помидоров есть все необходимые питательные вещества, которые отлично подойдут и цветам в подвесных горшках. Если вовремя внести это удобрение, петунии и сульфинии порадуют еще более пышным и ярким цветением. Также внесение полезных веществ способствует продлению периода цветения цветов в горшках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем полить кусты томатов в августе. Не допускайте эту ошибку, чтобы помидоры не сгнили.