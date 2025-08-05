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Непримітна річ на кухні може тягнути за собою багато проблем. Що не можна зберігати

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Кухня
Кухня. Фото Колаж "Телеграфу"

Навіть звичайна посудина може стати причиною негараздів

У повсякденному житті ми часто не надаємо значення дрібницям, як-от напівпорожній солонці на кухні. Однак у народній культурі навіть такі деталі мають своє значення.

За народними прикметами на кухні не можна зберігати порожню солонку — це може накликати сварки, фінансові труднощі або навіть хвороби. Про це передає "Телеграф".

Вважається, що сіль "вбирає" у себе енергію дому, тому її нестача символізує ослаблення захисту родини.

Крім того, порожня солонка — це ознака "порожнечі" в оселі: без достатку, безлад у стосунках, відсутність гармонії. Саме тому вважалося, що варто насипати сіль одразу, щойно вона закінчується, аби уникнути негативних наслідків.

Що не можна зберігати вдома
Солонка

Від вас можуть "тікати" гроші не тільки через порожню солонку, а й гаманець, банку та відро. Раніше "Телеграф" писав, чому ці речі не можна зберігати вдома без наповнення.

Крім того, на кухні є ще одна річ, яка може стати джерелом негативу, самотності та бідності. Цим посудом користується кожен член родини, але зберігати його може по-різному.

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#Сіль #Прикмети #Повір'я