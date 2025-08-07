Зруйнували росіяни? Як зараз виглядає будинок, де знімали "Сватів"

Будинки зі серіалу зазнали ушкоджень через окупантів

Російськомовний комедійний телесеріал "Свати" транслювали в Україні близько 13 років. Він був частиною російської пропаганди, оскільки українців показували там неосвіченими та недолугими селянами. Натомість росіян позиціювали інтелігенцією. До того ж у "Сватах" знімалося багато російських акторів, які виявились путіністами та прибічниками війни проти України. Мало хто знає, що серіал знімали на Київщині.

За сюжетом "Сватів" будинок головних героїв — Івана та Валюхи Будько — був розташований у вигаданому селі Кучугури. Насправді ж місце розташування садиби — село Горенка Бучанського району, що на Київщині.

Будинок головних героїв Будьків, фото "Кварталу 95"

Тут знімали "Сватів", фото "Кварталу 95"

Будинок розташований на Київщині, фото з мережі

У 2019 року будинок, де знімали серіал, наполовину згорів через пожежу. Згодом його відновили та продовжили знімати "Сватів".

У 2019 році будинок із "Сватів" згорів, фото dtp.kiev.ua

У будинку із "Сватів" була масштабна пожежа, фото dtp.kiev.ua

Будівля залишилась неушкодженою, допоки в Україну не вдерлися російські окупанти. Попри те, що сам будинок вцілів, ворог пошкодив територію. У дворі залишилась велика вибухова вирва від бомби, а також у будинку "вилетіли" вікна. Пошкоджень зазнала й огорожа.

Такий вигляд має садиба після обстрілу окупантів, скриншот з відео Світлани Мащенко

Окупанти розтрощили садибу із "Сватів", скриншот з відео Світлани Мащенко

До повномасштабної війни Росії проти України у Горенку часто приїжджали шанувальники "Сватів". Вони фотографувалися на фоні будинку сім'ї Будьків. Зараз кадри можна зробити лише на тлі напівзнищеної окупантами садиби.

Такий вигляд мав будинок до приходу окупантів

Натомість будинок Мітяя у селі Мощун, що теж на Київщині, окупанти повністю розтрощили. Від будинку залишилися тільки стіни, як з'ясував журналіст Костянтин Грубич. Так будівля, яка протягом років слугувала знімальним майданчиком, тепер стала згарищем.

Тут був будинок Мітяя у "Сватах", фото з мережі

Будинок Мітяя "Сватах" до обстрілів окупантів, фото з мережі

Будинок Мітяя після обстрілів окупантів, скриншот з відео Костянтина Грубича

