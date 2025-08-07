Зруйнували росіяни? Як зараз виглядає будинок, де знімали "Сватів"
Будинки зі серіалу зазнали ушкоджень через окупантів
Російськомовний комедійний телесеріал "Свати" транслювали в Україні близько 13 років. Він був частиною російської пропаганди, оскільки українців показували там неосвіченими та недолугими селянами. Натомість росіян позиціювали інтелігенцією. До того ж у "Сватах" знімалося багато російських акторів, які виявились путіністами та прибічниками війни проти України. Мало хто знає, що серіал знімали на Київщині.
За сюжетом "Сватів" будинок головних героїв — Івана та Валюхи Будько — був розташований у вигаданому селі Кучугури. Насправді ж місце розташування садиби — село Горенка Бучанського району, що на Київщині.
У 2019 року будинок, де знімали серіал, наполовину згорів через пожежу. Згодом його відновили та продовжили знімати "Сватів".
Будівля залишилась неушкодженою, допоки в Україну не вдерлися російські окупанти. Попри те, що сам будинок вцілів, ворог пошкодив територію. У дворі залишилась велика вибухова вирва від бомби, а також у будинку "вилетіли" вікна. Пошкоджень зазнала й огорожа.
До повномасштабної війни Росії проти України у Горенку часто приїжджали шанувальники "Сватів". Вони фотографувалися на фоні будинку сім'ї Будьків. Зараз кадри можна зробити лише на тлі напівзнищеної окупантами садиби.
Натомість будинок Мітяя у селі Мощун, що теж на Київщині, окупанти повністю розтрощили. Від будинку залишилися тільки стіни, як з'ясував журналіст Костянтин Грубич. Так будівля, яка протягом років слугувала знімальним майданчиком, тепер стала згарищем.
