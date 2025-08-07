Рус

Зруйнували росіяни? Як зараз виглядає будинок, де знімали "Сватів"

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що сталося із будинок із "Сватів"
Що сталося із будинок із "Сватів". Фото Колаж "Телеграфу"

Будинки зі серіалу зазнали ушкоджень через окупантів

Російськомовний комедійний телесеріал "Свати" транслювали в Україні близько 13 років. Він був частиною російської пропаганди, оскільки українців показували там неосвіченими та недолугими селянами. Натомість росіян позиціювали інтелігенцією. До того ж у "Сватах" знімалося багато російських акторів, які виявились путіністами та прибічниками війни проти України. Мало хто знає, що серіал знімали на Київщині.

За сюжетом "Сватів" будинок головних героїв — Івана та Валюхи Будько — був розташований у вигаданому селі Кучугури. Насправді ж місце розташування садиби — село Горенка Бучанського району, що на Київщині.

Будинок Будьків Свати
Будинок головних героїв Будьків, фото "Кварталу 95"
Де знімали "Сватів"
Тут знімали "Сватів", фото "Кварталу 95"
"Свати" будинок, де знімали серіал
Будинок розташований на Київщині, фото з мережі

У 2019 року будинок, де знімали серіал, наполовину згорів через пожежу. Згодом його відновили та продовжили знімати "Сватів".

Будинок зі "Сватів" згорів
У 2019 році будинок із "Сватів" згорів, фото dtp.kiev.ua
Будинок із "Сватів" пожежа
У будинку із "Сватів" була масштабна пожежа, фото dtp.kiev.ua

Будівля залишилась неушкодженою, допоки в Україну не вдерлися російські окупанти. Попри те, що сам будинок вцілів, ворог пошкодив територію. У дворі залишилась велика вибухова вирва від бомби, а також у будинку "вилетіли" вікна. Пошкоджень зазнала й огорожа.

Будинок із "Сватів" після приходу окупантів
Такий вигляд має садиба після обстрілу окупантів, скриншот з відео Світлани Мащенко
Як виглядає будинок із "Сватів" після 24 лютого 2022
Окупанти розтрощили садибу із "Сватів", скриншот з відео Світлани Мащенко

До повномасштабної війни Росії проти України у Горенку часто приїжджали шанувальники "Сватів". Вони фотографувалися на фоні будинку сім'ї Будьків. Зараз кадри можна зробити лише на тлі напівзнищеної окупантами садиби.

Такий вигляд мав будинок до приходу окупантів

Натомість будинок Мітяя у селі Мощун, що теж на Київщині, окупанти повністю розтрощили. Від будинку залишилися тільки стіни, як з'ясував журналіст Костянтин Грубич. Так будівля, яка протягом років слугувала знімальним майданчиком, тепер стала згарищем.

Будинок Мітяя у "Сватах"
Тут був будинок Мітяя у "Сватах", фото з мережі
Будинок Мітяя "Сватах" до обстрілів окупантів
Будинок Мітяя "Сватах" до обстрілів окупантів, фото з мережі
Будинок Мітяя після обстрілів окупантів
Будинок Мітяя після обстрілів окупантів, скриншот з відео Костянтина Грубича

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну Валюха зі "Сватів", акторка Тетяна Кравченко. Вона народилась у Донецьку.

Теги:
#Україна #Серіал #Свати #Будинок