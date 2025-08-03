Так секс ще ніхто не називав: якими смішними українськими словами можна описати це дійство

Таких слів ви точно ще не чули

Секс можна в Україні назвати по-іншому. Українці вигадали величезну кількість відмінників.

На популярному українському лінгвістичному сайті "Словотвір" розгорілася справжня дискусія про те, як правильно та красиво називати секс українською мовою. "Телеграф" зібрав найцікавіші.

Найпопулярнішим варіантом серед користувачів стало слово "любощі". Уявіть собі романтичну сцену: "Дорогий, а чи не час нам займатися любощами?"

Звучить ніжно та поетично, правда?

На другому місці розмістилося слово "злягання" . Хтось жартівливо описав його як "трохи у вульгарному значенні, але може бути як синонім". Наприклад: "Після довгого дня вони віддалися солодкому зляганню".

. Хтось жартівливо описав його як "трохи у вульгарному значенні, але може бути як синонім". Наприклад: "Після довгого дня вони віддалися солодкому зляганню". Третє місце посіло слово "статевини" . Один з користувачів пояснив, що це "статеві зносини — статевини". Можна сказати: "Лікар порадив обмежити статевини на тиждень".

. Один з користувачів пояснив, що це "статеві зносини — статевини". Можна сказати: "Лікар порадив обмежити статевини на тиждень". Не менш цікавим виявилося слово "лонення". Етимологія тут проста — від слова "лоно". Один з дописувачів навіть дав детальне пояснення. Приклад використання: "Вечірнє лонення при свічках — що може бути романтичніше?"

П'яте місце зайняло "кохання" . Хоча це слово більш знайоме, але в контексті інтимності воно набуває особливого значення: "Їхнє кохання тривало до самого ранку".

. Хоча це слово більш знайоме, але в контексті інтимності воно набуває особливого значення: "Їхнє кохання тривало до самого ранку". Серед інших варіантів, які обговорювалися на форумі, були "притули" (наголос на другий склад).

(наголос на другий склад). Окремо варто згадати "лоніння" та фразу "говорити до зорі". Останній варіант особливо цікавий своєю метафоричністю — можна сказати: "Вони всю ніч говорили до зорі, не знаходячи слів".

Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською утворювати по батькові від імені Микола.