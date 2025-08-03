Так секс ще ніхто не називав: якими смішними українськими словами можна описати це дійство
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Таких слів ви точно ще не чули
Секс можна в Україні назвати по-іншому. Українці вигадали величезну кількість відмінників.
На популярному українському лінгвістичному сайті "Словотвір" розгорілася справжня дискусія про те, як правильно та красиво називати секс українською мовою. "Телеграф" зібрав найцікавіші.
- Найпопулярнішим варіантом серед користувачів стало слово "любощі". Уявіть собі романтичну сцену: "Дорогий, а чи не час нам займатися любощами?"
Звучить ніжно та поетично, правда?
- На другому місці розмістилося слово "злягання". Хтось жартівливо описав його як "трохи у вульгарному значенні, але може бути як синонім". Наприклад: "Після довгого дня вони віддалися солодкому зляганню".
- Третє місце посіло слово "статевини". Один з користувачів пояснив, що це "статеві зносини — статевини". Можна сказати: "Лікар порадив обмежити статевини на тиждень".
- Не менш цікавим виявилося слово "лонення". Етимологія тут проста — від слова "лоно". Один з дописувачів навіть дав детальне пояснення. Приклад використання: "Вечірнє лонення при свічках — що може бути романтичніше?"
- П'яте місце зайняло "кохання". Хоча це слово більш знайоме, але в контексті інтимності воно набуває особливого значення: "Їхнє кохання тривало до самого ранку".
- Серед інших варіантів, які обговорювалися на форумі, були "притули" (наголос на другий склад).
- Окремо варто згадати "лоніння" та фразу "говорити до зорі". Останній варіант особливо цікавий своєю метафоричністю — можна сказати: "Вони всю ніч говорили до зорі, не знаходячи слів".
Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською утворювати по батькові від імені Микола.