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Так секс ще ніхто не називав: якими смішними українськими словами можна описати це дійство

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Секс українською Новина оновлена 03 серпня 2025, 22:48
Секс українською. Фото Колаж "Телеграф"

Таких слів ви точно ще не чули

Секс можна в Україні назвати по-іншому. Українці вигадали величезну кількість відмінників.

На популярному українському лінгвістичному сайті "Словотвір" розгорілася справжня дискусія про те, як правильно та красиво називати секс українською мовою. "Телеграф" зібрав найцікавіші.

  • Найпопулярнішим варіантом серед користувачів стало слово "любощі". Уявіть собі романтичну сцену: "Дорогий, а чи не час нам займатися любощами?"

Звучить ніжно та поетично, правда?

  • На другому місці розмістилося слово "злягання". Хтось жартівливо описав його як "трохи у вульгарному значенні, але може бути як синонім". Наприклад: "Після довгого дня вони віддалися солодкому зляганню".
  • Третє місце посіло слово "статевини". Один з користувачів пояснив, що це "статеві зносини — статевини". Можна сказати: "Лікар порадив обмежити статевини на тиждень".
  • Не менш цікавим виявилося слово "лонення". Етимологія тут проста — від слова "лоно". Один з дописувачів навіть дав детальне пояснення. Приклад використання: "Вечірнє лонення при свічках — що може бути романтичніше?"
  • П'яте місце зайняло "кохання". Хоча це слово більш знайоме, але в контексті інтимності воно набуває особливого значення: "Їхнє кохання тривало до самого ранку".
  • Серед інших варіантів, які обговорювалися на форумі, були "притули" (наголос на другий склад).
  • Окремо варто згадати "лоніння" та фразу "говорити до зорі". Останній варіант особливо цікавий своєю метафоричністю — можна сказати: "Вони всю ніч говорили до зорі, не знаходячи слів".

Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською утворювати по батькові від імені Микола.

Теги:
#Українська мова #Секс #Правопис