Это интересное украинское слово может заменять мат в общении: как оно звучит

Его можно услышать в быту

В украинском языке есть немало остроумных и интересных слов, некоторые из них даже звучат как мат или ругательство. К примеру, слово "нахіба".

Об этом "Телеграфу" под одним из постов написали в комментариях. Отмечается, что украинцы уже нашли достаточно удачное употребление этому слову.

"Нахіба" — это сленговый, грубоватый синоним к "зачем" или "для чего". Обычно это слово используется для выражения недоумения, раздражения или недоразумения по поводу определенного действия или ситуации.

По разным данным, фактически официально в украинском языке нет слова "нахіба". То есть его нельзя использовать в деловой или публицистической речи. Однако это слово достаточно хорошо вписывается в обиход украинцев.

Слово "нахіба"

К слову, даже в толковом словаре "Горох" украинского языка почти нет информации о "нахіба". Там только указано его значение – зачем. Однако, учитывая это, можно сделать вывод, что "нахіба" может заменять и мат, в частности "нах*я".

Пример использования "нахіба"

"Нахіба ти це зробив?" — "Для чого ти це зробив?" или "Навіщо ти це зробив?"

"Нахіба мені той хлопець, якщо він не має роботи?" — "Навіщо мені той хлопець, якщо він немає роботи?"

"Нахіба" я в це поліз — "Нах*я я в це поліз".

"Нахіба" мені ця робота — "Нах*я" мені ця робота" или "Навіщо мені ця робота?"

