Колір тіла цієї прісноводної істоти — справжня рідкість: її очі легко зачарують

Його варто побачити

Серед безлічі аксолотлів різних кольорів, від ніжно-рожевих до сніжно-білих, є один, якого точно не всюди можна побачити. Його унікальність полягає в тому, що він має рідкісне забарвлення.

На відео у публікації "Акваріумна барахолка України" у Facebook можна побачити, що у великому акваріумі повільно плаває аксолотль із рідкісним забарвленням. Темне, синьо-чорне тіло аксолотля відтіняють ніжніші сині переливи на кінцівках і вушках, а бірюзові очі додають йому ще більшої загадковості.

Ймовірно, що цей аксолотль має колір тіла, як на цих зображеннях. Однак очі та вушка точно відрізняються.

Що варто знати про аксолотля

Аксолотль — не риба, а унікальна амфібія, близький родич саламандр. У дикій природі вони мешкають лише в кількох високогірних озерах Мексики. Їхня особливість — здатність залишатися у "вічному юнацтві": навіть у дорослому віці аксолотлі зберігають зябра і водний спосіб життя. За це їх іноді називають "вічними дітьми серед земноводних".

Ці земноводні "ящірки" також мають унікальну здатність до регенерації, що дає їм змогу відновлювати втрачені кінцівки, частини мозку, спинного мозку, серця і навіть очі.

Загалом найпоширеніші кольори аксолотлів — темно-коричневий, чорний, білий, рожевий, світло-жовтий, золотистий з червоними очима та мідно-коричневий.

