Цвет тела этого пресноводного существа - настоящая редкость: его глаза легко очаруют

Его стоит увидеть

Среди множества аксолотлей разных цветов, от нежно-розовых до снежно-белых, есть один, которого точно не везде можно увидеть. Его уникальность заключается в том, что он имеет редкий окрас.

На видео в публикации "Аквариумная барахолка Украины" в Facebook можно увидеть, что в большом аквариуме медленно плавает аксолотль с редкой окраской. Темное, сине-черное тело аксолотля оттеняют более нежные синие переливы на конечностях и ушках, а бирюзовые глаза придают ему еще большую загадочность.

Вероятно, этот аксолотль имеет цвет тела, как на этих изображениях. Однако глаза и ушки точно отличаются.

Что стоит знать об аксолотле

Аксолотль — не рыба, а уникальная амфибия, близкий родственник саламандр. В дикой природе они обитают лишь в нескольких высокогорных озерах Мексики. Их особенность — способность оставаться в "вечном юношестве": даже во взрослом возрасте аксолотли сохраняют жабры и водный образ жизни. За это их иногда называют "вечными детьми среди земноводных".

Эти земноводные "ящерицы" также обладают уникальной способностью к регенерации, что позволяет им восстанавливать утраченные конечности, части мозга, спинного мозга, сердца и даже глаза.

В целом самые распространенные цвета аксолотлей — темно-коричневый, черный, белый, розовый, светло-желтый, золотистый с красными глазами и медно-коричневый.

