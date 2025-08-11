Укр

Рождество Николая Чудотворца: почему ошибочно отмечают 11 августа и какая правильная дата

Галина Струс
В этом году праздник Рождества Николая Чудотворца отмечается не 11 августа
В этом году праздник Рождества Николая Чудотворца отмечается не 11 августа.

По новому церковному календарю праздник Рождества Николая Чудотворца отмечается не 11 августа

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых, ему молятся о помощи, заступничестве и исполнении желаний. Большой церковный праздник Рождество Николая Чудотворца по новоюлианскому стилю отмечается 29 июля, а не 11 августа, как было принято по старому стилю.

"Телеграф" расскажет о датах, когда почитают Николая Чудотворца, приметах и запретах на этот день.

День Николая Чудотворца — даты по старому и новому стилю

В православной и греко-католической церкви есть три дня в году, когда почитают святого Николая Чудотворца.

По старому стилю:

  • 19 декабря — День смерти Николая Чудотворца.
  • 22 мая — День перенесения мощей в Бари.
  • 11 августа — Рождество святого Николая.

По новому стилю:

  • 6 декабря — День смерти Николая Чудотворца.
  • 9 мая — День перенесения мощей в Бари.
  • 29 июля — Рождество святого Николая.

В эти дни верующие молятся святому о заступничестве, исполнении заветных желаний, ходят в храмы на праздничные богослужения. В народе праздник Рождества Николая Чудотворца называют туманником, так как в эту пору часто бывают туманы.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца?

  • Нельзя попусту обижаться на близких людей.
  • Не стоит принимать денежные решения и делать большие покупки.
  • Проявлять жадность и отказывать людям помощи, если вас об этом просят.

