Рождество Николая Чудотворца: почему ошибочно отмечают 11 августа и какая правильная дата
-
-
По новому церковному календарю праздник Рождества Николая Чудотворца отмечается не 11 августа
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых, ему молятся о помощи, заступничестве и исполнении желаний. Большой церковный праздник Рождество Николая Чудотворца по новоюлианскому стилю отмечается 29 июля, а не 11 августа, как было принято по старому стилю.
"Телеграф" расскажет о датах, когда почитают Николая Чудотворца, приметах и запретах на этот день.
День Николая Чудотворца — даты по старому и новому стилю
В православной и греко-католической церкви есть три дня в году, когда почитают святого Николая Чудотворца.
По старому стилю:
- 19 декабря — День смерти Николая Чудотворца.
- 22 мая — День перенесения мощей в Бари.
- 11 августа — Рождество святого Николая.
По новому стилю:
- 6 декабря — День смерти Николая Чудотворца.
- 9 мая — День перенесения мощей в Бари.
- 29 июля — Рождество святого Николая.
В эти дни верующие молятся святому о заступничестве, исполнении заветных желаний, ходят в храмы на праздничные богослужения. В народе праздник Рождества Николая Чудотворца называют туманником, так как в эту пору часто бывают туманы.
Что нельзя делать в день Николая Чудотворца?
- Нельзя попусту обижаться на близких людей.
- Не стоит принимать денежные решения и делать большие покупки.
- Проявлять жадность и отказывать людям помощи, если вас об этом просят.
