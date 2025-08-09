Мальовничий пляж на краю географії: в Україні є незвичайне місце для відпочинку, але про нього мало хто знає

Тут варто побувати, якщо хочете круто відпочити у води

Надворі вже серпень — останній місяць літа, але ще є час для активного відпочинку біля води. Якщо любите позасмагати на пляжі та поніжитися в чистій воді, зараз саме час вирушати у незвичайне місце на краю географії. Ця локація просто вражає своїми красивими краєвидами, чистою водою та умовами для кемпінгу.

"Телеграф" розповість, як знайти "секретний" пляж на Дністрі на краю Хмельницької області та покаже ексклюзивний фоторепортаж із цієї неймовірно гарної локації.

Відпочинок на Дністрі у Хмельницькій області

Пляж у Старій Ушиці – як туди потрапити

Багато туристів знають у Хмельницькій області таку круту локацію, як Бакота. "Телеграф" вже детально розповідав про це місце. Однак для тих, хто шукає пляжний відпочинок Бакота не зовсім підходить, тому що там круті скелі, немає обладнаних місць для купання та туристичної інфраструктури.

Однак таке місце є далі по річці Дністер — у Старій Ушиці. Це невелике селище у тій же Хмельницькій області, лише за 25 кілометрів від Бакоти. Однак у дорозі може виникнути деяка плутанина з картами та навігаторами.

Дорога до пляжу на Дністрі у Старій Ушиці

Справа в тому, що селище на карті називається Стара Ушиця, проте сам пляж знаходиться за 4-5 кілометрів від цього селища. Дорога туди подекуди не дуже хороша. Якоїсь миті закінчується асфальт і починається бруківка, а зарості навколо звужуються. Можуть виникати думки, що ви не туди їсте або щось наплутали, але не звертайте з цієї прямої дороги і ви точно потрапите на гарний пляж із кемпінгом та всіма умовами.

Пляж на Дністрі з чудовим виглядом на скелі

Це місце також відноситься до Старої Ушиці. Місцеві жителі розповідають, що колись село було саме тут — біля Дністра. Однак під час будівництва Дністровського гідровузла мешканців Строй Ушиці, Бакоти та багатьох інших сіл переселили, а села затопили водою. У Старій Ушиці вціліло кілька вулиць, і тепер будиночки тут здають туристам, а на пляжі облаштували умови для відпочинку, розваг та кемпінгу. Коли потрапляєш на цей пляж, складається враження, що ти на краю географії, бо з усіх боків вода.

Дорога від селища Стара Ушиця до пляжу

Як дістатися до "секретного" пляжу?

Від Хмельницького до Старої Ушиці — 108 кілометрів, їхати треба прямою дорогою через Ярмолинці та Дунаївці. Від Кам’янця-Подільського до Старої Ушиці – близько 50 кілометрів. Найкраще, звичайно, їхати своїм авто, тоді можна і на Бакоту заїхати, адже там теж є що подивитися. До речі, дорога від Кам’янця-Подільського до Старої Ушиці непогана — залатана і з асфальтом.

Дорога з Хмельницького до Старої Ушиці

Дорога від Кам’янця-Подільського до Старої Ушиці

Щонайменше раз на день з Хмельницького до Старої Ушиці ходить рейсовий автобус. Однак розклад рейсів слід уточнювати на відповідних сайтах або на автостанціях. Також можна розглядати варіант подорожей автостопом.

Дорога з Бакоти до Старої Ушиці

Які ціни на пляжі?

На Дністрі у Старій Ушиці є кілька пляжів. Деякі належать до готелів, які зараз активно будуються на березі руки. Однак є там і обладнаний відкритий пляж, на який можуть потрапити усі охочі. А ось за кемпінг та блага цивілізації вже доведеться заплатити.

Пляж на Дністрі, де доступ відкритий для всіх

Так якщо ви приїхали відпочивати з наметами, на пляжі є під це місце, але платно. За кемпінг із парковкою для машини, місцем для табору, душем із гарячою водою, туалетом та доступом до Wi-Fi попросять 300 гривень за добу з однієї людини.

Кемпінг на пляжі з вигодами оплачується

На пляжі також можна орендувати плавзасоби для водних розваг SUP board, катамарани, водні мотоцикли, прогулянки на катері і т.д. Наприклад, оренда катамарану на годину коштує 300 гривень, стільки ж і за сапборд із веслом.

На пляжі можна розважитися з плавальними засобами

Сапборди, катамарани, водяні мотоцикли на пляжі можна взяти в оренду

Відпочивати можна не лише в наметі, а й орендувати кімнати у місцевих. Ніч у звичайному будиночку/садибі коштуватиме 250-300-500 гривень — залежно від умов. Є й місця дорожчі – на березі Дністра розташовані комфортабельні готелі з апартаментами за 2000-3000 гривень на добу.

Чим цікаве це місце?

Головна принада цього пляжу — це краєвид на річку та скелі по той бік річки. Виглядає це справді красиво і мальовничо. Лежачи на гальковому пляжі з одного боку Дністра, можна насолоджуватися видом на скелястий берег з іншого боку річки. Повірте, ця картинка точно варта того, щоб приїхати до Старої Ушиці.

Красиве місце на Дністрі у Хмельницькій області

Ще один великий плюс цього місця – це кришталево чиста прозора вода. Купатися тут приємно, вода добре прогрівається у спеку. Однак через власний дністровський мікроклімат можуть бути перепади погоди — від спеки до грози і назад до спеки може пройти лише година-дві.

Місце для кемпінгу на Дністрі у Хмельницькій області

Пляж на Дністрі у Старій Ушиці

З пляжу відкривається чудовий вид на скелі

