Один із найдовших будинків у Запоріжжі називають "п’яним": як він виглядає

Про його будівництво ходить легенда

В Україні чимало житлових будинків незвичної форми, які з роками стали справжніми архітектурними символами своїх міст. Раніше ми розповідали про луцький будинок, який з висоти нагадує стільники. Тепер "Телеграф" розповість про не менш цікаву будівлю в Запоріжжі — будинок, який у народі називають "п’яним" або "доларом".

Цей житловий будинок розташований на вулиці Малій, 3, і відразу привертає увагу своєю вигнутою, хвилеподібною формою. Якщо подивитися на нього зверху, будівля нагадує латинську літеру S — символ долара. Завдяки цій схожості й з’явилося одне з народних прізвиськ. Інше — "п’яний" — пов’язане з незвичним, наче похитуючим силуетом будівлі. В архітектурному плані це один із найнестандартніших будинків у місті.

Будинок у формі латинської літери S

Будівництво будинку тривало з 1970 по 1979 рік. У ньому 13 під’їздів і 468 квартир. Його довжина становить близько 360 метрів, і це один із найдовших житлових будинків у Запоріжжі. Більше того, за оцінками фахівців, якби його "розгорнути" в пряму лінію, довжина будівлі сягнула б приблизно 420 метрів.

Ходять легенди, що будинок нібито будували як хибну мету, яку з повітря можна було б сприйняти як греблю ДніпроГЕС. Але ця версія не має документального підтвердження. Насправді незвичайна форма будинку пов’язана з прагненням архітекторів уникнути типових проєктів і додати оригінальності міській забудові.

"П’яний" будинок з висоти

Проєкт будівлі розроблявся з урахуванням рельєфу місцевості та передбачав збільшення корисної житлової площі. Будинок зводили для працівників алюмінієвого комбінату та підприємства "Укрграфіт". Завдяки інженерним рішенням деякі чотирикімнатні квартири вдалося зробити п’ятикімнатними, а трикімнатні — чотирикімнатними. Площа збільшувалася на 15–20 квадратних метрів — суттєве покращення як на той час.

Але навіть попри таку продуману й раціональну архітектуру, проєкт довелося довго погоджувати. Чиновників насторожили як нестандартні розміри квартир, так і поверховість будинку: у будинку 10 поверхів, із яких 9 житлові, а перший відведено під магазини, аптеку та інші об’єкти інфраструктури. Згідно з чинними на той час нормами, будівлі вище 9 поверхів вважалися незручними з погляду протипожежної безпеки.

"П’яний" будинок на Магістральній. Фото: Олександра Архіпова

У Запоріжжі є ще один подібний будинок — у Шевченківському районі, на вулиці Магістральній. Він також вирізняється хвилеподібною формою.