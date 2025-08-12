Нещодавно була в Червоній книзі України: унікальну комаху помітили на Тернопільщині (відео)

Даний вид має кілька назв у різних країнах

У природному заповіднику "Медобори", що на Тернопільщині, днями помітили рідкісного метелика — ведмедицю Геру (Euplagia quadripunctaria). Цей яскравий совкоподібний метелик відомий своєю унікальною зовнішністю та незвичайною поведінкою.

Такий допис опублікували в Facebook-спільноті "Комахи України". Протягом тижня дослідниця природничих явищ спостерігала, як метелик мов тінь зникає серед лісової тиші.

Що відомо про цю комаху

Ведмедиця Гера — один із двох видів роду Euplagia, що трапляються в Україні. Вид отримав назву quadripunctaria — "чотирикрапкова", а ім'я hera — на честь грецької богині Гери. У світі має різні народні назви: у Британії — "джерсійський тигр", у Німеччині — "руський ведмідь", в Нідерландах — "іспанський прапор".

Ареал охоплює Західну та Центральну Європу, південь Східної Європи, Кавказ, Туреччину, Іран і Сирію. В Україні ведмедиця Гера зустрічається локально, особливо в лісостепових і степових зонах.

Метелик має яскраве забарвлення: чорні передні крила з кремовими смугами та червоні задні з чорними плямами. Розмах крил — 52-65 мм. Гусениці темно-сірі з жовтим і білими плямами, вкриті бородавками.

Ведмедиця Гера — осілий вид, що живе в листяних і мішаних лісах, на узліссях і біля річок. Літає з липня по вересень, харчується нектаром. Даний вид охороняється в кількох природних заповідниках України, але його чисельність зменшується через вирубку лісів, пестициди, рекреацію та випасання худоби. У 2009 році ведмедицю Геру виключили з Червоної книги України.

