Обходите эту рыбу, когда увидите в магазине. Какие продукты несут опасность

Что лучше выбирать для потребления

Употребление рыбы является важной частью здорового питания. Однако некоторые виды содержат повышенный уровень ртути, что может представлять угрозу.

"Телеграф" расскажет, какую рыбу лучше не употреблять. А также, какая есть альтернатива.

Рыба с высоким содержанием ртути

Наибольшую опасность представляют большие хищные рыбы, которые накапливают ртуть в течение своей жизни.

Акула содержит самые высокие концентрации ртути среди всех видов рыбы. Медики рекомендуют полностью избегать его потребления.

содержит самые высокие концентрации ртути среди всех видов рыбы. Медики рекомендуют полностью избегать его потребления. Тунец особенно большой тунец (голубой тунец) имеет высокое содержание ртути. Консервированный тунец содержит меньшее ртути, но его также следует потреблять ограниченно.

особенно большой тунец (голубой тунец) имеет высокое содержание ртути. Консервированный тунец содержит меньшее ртути, но его также следует потреблять ограниченно. Рыбка-меч – еще один вид с критически высоким уровнем ртути, потребление которого лучше минимизировать.

– еще один вид с критически высоким уровнем ртути, потребление которого лучше минимизировать. Марлин – крупные особи этой рыбы накапливают значительные количества ртути.

– крупные особи этой рыбы накапливают значительные количества ртути. Королевская макрель – в отличие от обычной макрели, королевская макрель содержит опасные уровни ртути.

Рыба с умеренным содержанием ртути требует осторожности

Существует категория морепродуктов, содержащих умеренные концентрации ртути и нуждающихся в контролируемом потреблении. Следует ограничить их употребление до одной-двух порций в неделю, особенно для взрослых людей.

Морской окунь, часто появляющийся на прилавках украинских магазинов, накапливает ртуть из-за своего длительного жизненного цикла. Эту рыбу можно включать в рацион, но не чаще двух раз в неделю и в небольших порциях.

Палтус, популярный среди любителей благородных сортов рыбы, также попадает в группу риска из-за своих больших размеров и хищного образа жизни. Эта рыба живет долго и успевает накопить в тканях заметные количества токсичного металла.

Обычный консервированный тунец, который можно найти практически в каждом супермаркете, содержит гораздо меньше ртути по сравнению со свежим большим тунцом, но все же требует ограниченного потребления. Медики советуют не превышать норму в две банки в неделю для взрослого человека.

Лобстеры и другие крупные ракообразные также накапливают ртуть из морской воды, хотя и в меньших концентрациях, чем крупные хищные рыбы. Их потребление следует контролировать, особенно беременным женщинам.

Некоторые виды морского леща, в том числе обитающие в глубоких водах и достигающие больших размеров, могут содержать повышенные уровни ртути. При выборе этой рыбы лучше отдавать предпочтение молодым особям меньшего размера.

Рыба

Безопасные альтернативы для ежедневного потребления

К счастью существует широкий выбор рыбы и морепродуктов с минимальным содержанием ртути, которые можно потреблять регулярно без риска для здоровья. Эти виды становятся основой здорового рациона для всей семьи.

Лосось остается одним из самых безопасных и полезных видов рыбы. Эта рыба быстро растет и не успевает накопить значительные количества ртути, при этом снабжает организм высококачественными омега-3 жирными кислотами.

Сардины, несмотря на свою невысокую цену, являются очень безопасным продуктом. Эти маленькие рыбки живут недолго и питаются планктоном, поэтому практически не содержат ртути. К тому же они богаты кальцием и витамином D.

Анчоусы похожи на сардины по своей безопасности и пользе. Эти мелкие рыбки можно употреблять в пищу без ограничений, они прекрасно подходят для приготовления соусов, салатов и пиццы.

Форель, особенно выращенная в аквакультуре, содержит минимальное количество ртути. Эта рыба быстро растет и имеет короткий жизненный цикл, что не позволяет токсинам скапливаться в тканях.

Треска издавна считается диетическим продуктом и остается одним из самых безопасных видов морской рыбы. Ее мясо практически не содержит ртути и подходит даже для детского питания.

Камбала и другие плоские рыбы обитают на морском дне и питаются мелкими ракообразными, что делает их безопасными для регулярного потребления. Эта рыба особенно популярна в европейской кухне.

Креветки и другие мелкие ракообразные содержат скудные количества ртути из-за своего короткого жизненного цикла. Они могут стать основой здорового рациона и превосходной альтернативой более опасным морепродуктам.

Что можно есть

