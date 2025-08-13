Таке не побачите в жодному кінотеатрі: як нестандартно провести вечір в Одесі (відео)

Можна буде одночасно дивитись кіно і насолоджуватись морем

В Одесі, окрім класичного відпочинку на пляжах, деякі з яких створені для інстаграмних фото, можна провести вечір у незвичайному кінотеатрі просто біля моря.

Відвідувачі можуть насолодитися сеансом на пляжі: замість звичних крісел — лежаки, замість темної зали — нічне зоряне небо, а до саундтреку фільму додаються приємні звуки прибою. Переглянути кіно на пляжі можна в кінотеатрах М1, Немо, Violet, VARADERO та NOIR BEACH, як поділилась користувачка ТікТок "riznomanitnaodesa".

Ціни коливаються від 200 до 1400 гривень за лежак чи пуф, але є місця, де можна подивитись кіно безкоштовно. В деяких кінотеатрах потрібно буде заплатити не за місце, а віддати гроші за квиток. Крім того під час сеансу кіно місцями можуть пригощати попкорном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відпочинок в Одеській області може перетворитись у небезпечне проведення часу. На одному з пляжів 10 серпня, тобто у неділю, відбулась подія, яка залишили після себе негативні наслідки. Непередбачений випадок прокоментував Голова Одеської ОДА Олег Кіпер.