Такое не увидите ни в одном кинотеатре: как нестандартно провести вечер в Одессе (видео)

Можно будет одновременно смотреть кино и наслаждаться морем

В Одессе, кроме классического отдыха на пляжах, некоторые из которых созданы для инстаграммных фото, можно провести вечер в необычном кинотеатре прямо у моря.

Посетители могут насладиться сеансом на пляже: вместо привычных кресел — лежаки, вместо темного зала — ночное звездное небо, а к саундтреку фильма добавляются приятные звуки прибоя. Посмотреть кино на пляже можно в кинотеатрах М1, Немо, Violet, VARADERO и NOIR BEACH, как поделилась пользователь ТикТок "riznomanitnaodesa".

Цены колеблются от 200 до 1400 гривен за лежак или пуф, но есть места, где можно посмотреть кино бесплатно. В некоторых кинотеатрах нужно будет заплатить не за место, а отдать деньги за билет. Кроме того во время сеанса кино местами могут угощать попкорном.

