Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня: листівки та привітання своїми словами з церковним святом

Привітайте рідних зі святом Успіння Пресвятої Богородиці

Сьогодні, 15 серпня, українці відзначають велике релігійне свято – Успіння Пресвятої Богородиці. У народі серед віруючих цей день також називають Першою Пречистою. До переходу на новоюліанський календар православні та греко-католики відзначали це свято 28 серпня.

Треба сказати, що Успіння Пресвятої Богородиці — це одне із 12 головних християнських свят, яке відзначає Православна церква України. Цього дня віруючі ходять на святкові богослужіння, моляться і згадують про кончину (успіння) Діви Марії, матері Ісуса Христа, та її піднесення душею та тілом на небеса.

Привітайте рідних та близьких зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. "Телеграф" підготував барвисті картинки та листівки, а також привітання своїми словами, щоб ви могли надіслати родичам та друзям у соцмережах та месенджерах.

Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці 2025

Дорогі мої, зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай її небесний захист оберігає вас від усіх негараздів. Бажаю миру в душі та тепла в серці!

З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай цей світлий день наповнить ваш дім радістю та благословенням. Бережи вас, Мати Божа!

Листівки та привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці

Вітаю з великим святом Успіння! Бажаю, щоб Пресвята Богородиця завжди була вашою заступницею. Нехай у вашому житті панує гармонія та любов!

У день Успіння Пресвятої Богородиці бажаю вам душевного спокою та міцної віри. Нехай її милість супроводжує вас у всіх справах. Зі святом, рідні!

Зі святом Успіння! Нехай Пресвята Діва зберігає вас та вашу сім’ю від бід. Бажаю здоров’я, щастя та Божої благодаті!

Дорогі, вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай її любов та турбота завжди будуть з вами. Миру та добра вашому дому!

Цього святого дня Успіння бажаю вам небесного захисту та духовної сили. Нехай Пресвята Богородиця веде вас шляхом правди. Зі святом!

З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай її світлий образ надихає вас на добрі справи. Бажаю щастя та Божого благословення!

Вітаю зі святом Успіння! Нехай Пресвята Діва оберігає вас від зла і дарує надію. Щастя та миру вашій родині!

У день Успіння Пресвятої Богородиці бажаю вам чистоти серця та міцної віри. Нехай її молитви завжди захищають вас. Зі святом, рідні!

