Успение Пресвятой Богородицы 15 августа: открытки и поздравления своими словами с церковным праздником

Поздравьте родных с праздником Успения Пресвятой Богородицы

Сегодня, 15 августа, украинцы отмечают большой религиозный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В народе среди верующих этот день также называют Первая Пречистая. До перехода на новоюлианский календарь православные и греко-католики отмечали этот праздник 28 августа.

Надо сказать, что Успение Пресвятой Богородицы — это один из 12 главных христианских праздников, который отмечает Православная церковь Украины. В этот день верующие ходят на праздничные богослужения, молятся и вспоминают о кончине (успении) Девы Марии, матери Иисуса Христа, и её вознесению душой и телом на небеса.

Поздравьте родных и близких с праздником Успения Пресвятой Богородицы. "Телеграф" подготовил красочные картинки и открытки, а также поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить родственникам и друзьям в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы 2025

Дорогие мои, с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть её небесная защита оберегает вас от всех невзгод. Желаю мира в душе и тепла в сердце!

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый день наполнит ваш дом радостью и благословением. Храни вас Матерь Божия!

Поздравляю с великим праздником Успения! Желаю, чтобы Пресвятая Богородица всегда была вашей заступницей. Пусть в вашей жизни царит гармония и любовь!

В день Успения Пресвятой Богородицы желаю вам душевного покоя и крепкой веры. Пусть её милость сопровождает вас во всех делах. С праздником, родные!

С праздником Успения! Пусть Пресвятая Дева хранит вас и вашу семью от бед. Желаю здоровья, счастья и Божьей благодати!

Дорогие, поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть её любовь и забота всегда будут с вами. Мира и добра вашему дому!

В этот святой день Успения желаю вам небесной защиты и духовной силы. Пусть Пресвятая Богородица ведёт вас по пути правды. С праздником!

С Успением Пресвятой Богородицы, мои любимые! Пусть её светлый образ вдохновляет вас на добрые дела. Желаю счастья и Божьего благословения!

Поздравляю с праздником Успения! Пусть Пресвятая Дева оберегает вас от зла и дарит надежду. Счастья и мира вашей семье!

В день Успения Пресвятой Богородицы желаю вам чистоты сердца и крепкой веры. Пусть её молитвы защищают вас всегда. С праздником, родные!

