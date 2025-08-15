Сурово, но в сказочном месте. Около "жемчужины" Одесчины сдают жилье за смешные деньги (фото)

Жилье у моря есть на любой кошелек

В Одесской области сдают немало жилья для отдыха у моря, в том числе бюджетного. Обычно оно не очень комфортное и эстетичное, однако доступное.

Предложение размещено на популярном сайте объявлений. Комнату "с вентилятором и постельным бельем" предлагают по цене 200 гривен с человека в сутки.

Санузлы на территории, там есть душ с горячей водой (бойлер). Также к услугам отдыхающих просторный двор, беседка и мангал.

Дизайн в стиле "ничего лишнего"

В некоторых комнатах есть плита

В числе удобств холодильник, утюг, плита, электрочайник, микроволновка и стиральная машина. Также в комнатах есть телевизоры. Разрешается проживание с животными.

Кажется, что там достаточно чисто

Как видно на фото, жилье в стиле "все в одной комнате". В "номерах" — кровати, холодильник, плита, телевизор. Также показана общая столовая.

Есть своеобразная беседка

Есть крытая общая столовая

Санжейка — настоящая жемчужина Одесского побережья

На Санжейке песчаные пляжи

Санжейка — село Дальницкого сельского общества в Одесском районе Одесской области Украины. Пляж Санжейки считается настоящей жемчужиной Одесской области. Он расположен в 18 км от центра Одессы.

Пейзажи и море — невероятные

Санжейка – это сочетание чистого моря, неповторимых пейзажей и уютной атмосферы. Особенность этого места – живописный пляж под скалой. Высокая скала создает неповторимую атмосферу и дарит тень в жаркие часы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о бюджетном жилье на базе отдыха "Сокол" в Черноморске. Деревянное здание поражает прямо от входа – щербатые давно не крашеные деревянные полы и лестницы напоминают советские пионерские лагеря.