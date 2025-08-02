"Коробка з-під холодильника більше". Українці вражені квартирою, що здають у Львові (відео)

Коментатори іронізують з планування

Оренда квартир у Львові — недешеве "задоволення", навіть відверто жахливі варіанти коштують космічних грошей. Нові мікроскопічні "мініапартаменти", що пропонують зняти, вразили мережу.

Відео про оренду опублікував Telegram-канал "Типовий Львів". Вартість оренди житла у декілька квадратних метрів — 5 тисяч гривень за тиждень. За місяць виходить близько 20 тисяч. Рієлтор каже, що ремонт у "апартаментах" зроблено у японському стилі, вони розраховані на короткотривалу оренду. З квартири відкривається "чудовий панорамний вид на старовинне місто Львів".

Крім неймовірної тісноти, за 5 тисяч за тиждень орендар отримає й інші "зручності". Найбільш проблематично те, що унітаз жодним чином не відділений від решти приміщення, ба більше, прямо над ним стоїть мікрохвильова піч. Поруч — душова кабіна. Також у квартирі є сейф, маленький холодильник, комод. За словами рієлтора, ще поставлять розкладний стільчик та столик.

Спальне місце розміщене на другому рівні, куди треба дертися незручною драбиною. Там стоїть півтораспальне ліжко з ортопедичним матрацом. Є плазмовий телевізор, рекуператор для свіжого повітря.

Як в мережі оцінили "мініапартаменти"

Українці активно обговорюють дивне та недешеве житло. Жартують, що "клаустрофобія увійшла в чат", та "коробка з-під холодильника більше". Дехто іронізує, що дуже зручно — можна робити свої справи на унітазі та одночасно дістати з мікрохвильовки тепленький бутерброд. Проте на тлі безлічі негативних коментарів знайшовся й той, кому квартира сподобалася: один з коментаторів назвав її "ідеальна берлога для геймера".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові за шалені гроші продають вбиту малосімейку з пліснявою. Навіть фото звідти — не для людей зі слабкими нервами.