Старі будинки, вигорілі вивіски й тиша: біля Києва є "місто-примара", як із фільмів жахів

Цю локацію ще називають "українським Голлівудом"

В Україні є чимало занедбаних, але по-своєму чарівних місць. Серед них – стара кіностудія "Київфільм", яка подарувала глядачам десятки цікавих фільмів. Сьогодні вона більше нагадує "мертве місто", в якому, здається, ніби ти опинився на зніманням фільму жахів.

"Телеграф" вирішив більше дізнатися про кіностудію і чому вона виявилася занедбаною. Ми з’ясували, де знаходиться локація і чи є вона доступною для всіх бажаючих.

Як виглядає занедбана кіностудія "Київфільм"

Мало хто знає, що всього за кілька кілометрів від столиці України ховається справжнє "місто-примара", яке ніби зійшло зі сторінок похмурого роману. Приїхавши туди, ніби потрапляєш в іншу реальність, де чути скрип перекошених дверей і шарудіння вітру в порожніх віконних отворах.

Занедбана кіностудія під Києвом

Хоча насправді це зовсім не забуте поселення, а бутафорське місто, побудоване 2003 року на базі колишнього колгоспу спеціально для зйомок художніх фільмів.

Під Києвом є "місто-примара"

Саме тут оживали сцени з популярних стрічок: "Кріпосна", "Щедрик", "Віддана", "Зцілення коханням", "Поки станиця спить", "Останній яничар" та інших. За насичене кінематографічне життя цю локацію навіть називали "українським Голлівудом".

Кіностудія знаходиться в аварійному стані

На території локації розмістили три ключові зони: український хутір, турецьку фортецю та провінційне місто кінця ХІХ – початку XX століття. Архітектори продумали все до дрібниць: вулиці з фонтанами, лавками, банками та майстернями, житловими будинками — все виглядало як справжнє.

Кіностудію закрили після пожежі

Але у 2019 році під час знімання фільму "Віддана" сталася пожежа, яка знищила головний павільйон. Після трагедії зйомки припинилися, а територія поступово перетворилася на мертву декорацію. Сьогодні там панує запустіння: облуплені стіни, на будинках, вигорілі вивіски й в цілому аварійний стан декорацій.

Занедбана кіностудія, де знімали "Кріпочну"

Де знаходиться занедбана кіностудія

Занедбаний "український Голлівуд" знаходиться у селі Ніжиловичі Макарівського району Київської області. Від Києва їхати приблизно 50-60 кілометрів по Житомирській трасі до села Макарів, а звідти повернути праворуч, через село Наливайки та їхати у бік Ніжиловичів. Виїзд у кіностудію із боку села.

Кіностудія "Київфільм"

Відомо, що вхід на локацію закрито, оскільки декорації в аварійному стані туристів туди не пускають. Однак у мережі пишуть, що охорона там є не завжди, тож особливо допитливі можуть потрапити на кіностудію.

"Телеграф" писав раніше, де в Україні є унікальний замок-примара та як до нього дістатися. Він існував ще в 9 столітті й досі вражає.