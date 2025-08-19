Зеленський отримав ключі від Білого дому? Що президент США та України подарували один одному

Обмін подарунками відбувався без камер

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та голови Білого дому Дональда Трампа вони обмінялись подарунками. Це були досить цікаві речі, які мали свій символізм.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. Зазначається, що обмін подарунками відбувався без камер та журналістів.

Відомо, що Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Також президент України розповів, що воїн, який передав ключку, втратив ногу в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, рятуючи побратимів.

Зеленський і Трамп у Вашингтоні

Картавцев почав займатись гольфом під час реабілітації і він допоміг йому відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Окрім того, Зеленський показав Трампу відеозвернення військового до голови США з проханням допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Трамп прийняв подарунок та навіть записав відео з подякою українському воїну. Своєю чергою президент України отримав символічні ключі від Білого дому.

Хто ще отримував ключі від Білого дому

Трамп не вперше дарує символічні ключі від Білого дому, однак їх отримувало не так вже і багато людей. Тепер до цього списку додався і Зеленський.

У кого є символічні ключі:

У вересні 2020 року Трамп вручив символічні ключі від Білого Дому прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху.

Беньямін Нетаньяху отримав ключі від Білого дому

У квітні 2024 року копію ключів отримав колишній прем'єр-міністр Японії Таро Асо.

Таро Асо отримав ключі від Білого дому

У травні 2025 року Трамп вручив символічний ключ Ілону Маску.

Ілон Маск отримав ключі від Білого дому

8 серпня 2025 року президент США подарував символічні ключі від Білого Дому президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.

Ільхам Алієв отримав ключі від Білого дому

Що відомо про Костянтина Картавцева

Після реабілітації воїн повернувся до звичайного життя, але наповненого спортом і новими викликами. Так, він брав учаться у Worthsee Golf Club у Мюнхені, Німеччина у 2024 році. За результатами двох раундів чемпіонату українці гідно представили свою країну.

Костянтин Картавцев на турнірі з гольфу

За підсумками фінального індивідуального заліку Костянтин Картавцев потрапив у ТОП 10 гравців чемпіонату.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп підтвердив дзвінок очільнику РФ Володимиру Путіну та заявив про початок підготовки тристоронньої зустрічі.