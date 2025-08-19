Рус

"Слава богу, не побились": добірка найсмішніших мемів про зустріч Зеленського та Трампа

Владислава Коваль
Меми про зустріч Трампа та Зеленського Новина оновлена 19 серпня 2025, 00:20
Меми про зустріч Трампа та Зеленського. Фото Getty Images

Підійміть собі настрій дотепними мемами

Офіційний, вже другий за час повторної каденції Дональда Трампа візит Володимира Зеленського до Білого дому, вже став приводом для великої кількості мемів та жартів у мережі. Користувачі обговорюють не тільки серйозні питання, які підіймалися під час всіх етапів саміту, а й жартують про костюм українського лідера, настрій його американського колеги та про те, як Андрій Єрмак "захоплював" Францію.

"Телеграф" зібрав найцікавіші зі смішних картинок, аби читачі могли переглянути добірку та перепочити після наповненого емоціями дня.

Одним з приводом для жартів стала велелюбність американського президента. У відповідь на одне з питань журналістів він заявив: "Україні розумні, енергійні, вони люблять свою країну. Я люблю українців, але й росіян теж, я всіх люблю".

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Варто зауважити, що не лише ця відповідь Трампа змусила українців посміхнутися. Під час пресконференції він неодноразово відходив від теми питань медійників та переключався на зовсім інший напрямок. Зокрема, саме так вдалося дізнатися про те, яку роботу адміністрація чинного президента Штатів проробила, аби позбавитися нелегальних мігрантів.

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Звичайно, для українців, які слідкують за ситуацією, ця пресконференція була доволі нервовою. Адже ще свіжим у пам'яті залишається "конфлікт в Овальному кабінеті", а знаючи запальний темперамент Дональда Трампа, нового "вибуху" очікувати було можна.

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Разом з тим, атмосфера в Овальному кабінеті була доволі теплою. Трамп та Зеленський навіть обмінялися кількома жартами. Не виключено, що причиною такого доброго настрою стала зміна іміджу українського лідера — він навіть почув кілька компліментів на свій рахунок — один з них був від того самого журналіста, який в лютому розкритикував його за відсутність костюма.

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

А, можливо, справа полягала й в тому, що на свою адресу Дональд Трамп також почув чимало вдячності та добрих слів від Зеленського. Як підрахували журналісти, за кілька перших хвилин свого виступу Зеленський подякував американському президенту та його адміністрації шість разів.

Меми про зустріч Трампа та Зеленського
Меми про зустріч Трампа та Зеленського

На закритій частині зустрічі в Овальному кабінеті з'явилася мапа України з зафарбованими рожевим кольором територіями, які наразі контролює російська армія. Звичайно, українці не могли пропустити можливість пожартувати про білоруського президента Олександра Лукашенка та його знамените: "А зараз я вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад".

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Не тільки білоруський лідер став приводом для жартів з картами.

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Після закритої зустрічі Трампа та Зеленського, слово взяли й лідери європейських країн, які також долучилися до переговорів. Саме так за стільцем, поблизу котрого стояв французький прапор, помітили голову ОП Андрія Єрмака.

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Євробачення 2025 закінчилося у травні, наступний конкурс мав би пройти в тому ж місяці наступного року. Однак, "лінії для голосування" в мемах були відкриті вже після того, як слово взяли лідери ЄС.

Меми про зустріч Трампа та Зеленського
Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Мабуть, коротший жарт, який, втім, чудово відображає настрій українців після конференції:

Меми про зустріч Трампа та Зеленського

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що розмова президентів за закритими дверми тривала трохи більше години. Після цього лідери зробили заяви.

Теги:
#Білий дім #Жарти #Дональд Трамп #Меми #Володимир Зеленський