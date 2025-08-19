"Слава богу, не побились": добірка найсмішніших мемів про зустріч Зеленського та Трампа

Підійміть собі настрій дотепними мемами

Офіційний, вже другий за час повторної каденції Дональда Трампа візит Володимира Зеленського до Білого дому, вже став приводом для великої кількості мемів та жартів у мережі. Користувачі обговорюють не тільки серйозні питання, які підіймалися під час всіх етапів саміту, а й жартують про костюм українського лідера, настрій його американського колеги та про те, як Андрій Єрмак "захоплював" Францію.

"Телеграф" зібрав найцікавіші зі смішних картинок, аби читачі могли переглянути добірку та перепочити після наповненого емоціями дня.

Одним з приводом для жартів стала велелюбність американського президента. У відповідь на одне з питань журналістів він заявив: "Україні розумні, енергійні, вони люблять свою країну. Я люблю українців, але й росіян теж, я всіх люблю".

Варто зауважити, що не лише ця відповідь Трампа змусила українців посміхнутися. Під час пресконференції він неодноразово відходив від теми питань медійників та переключався на зовсім інший напрямок. Зокрема, саме так вдалося дізнатися про те, яку роботу адміністрація чинного президента Штатів проробила, аби позбавитися нелегальних мігрантів.

Звичайно, для українців, які слідкують за ситуацією, ця пресконференція була доволі нервовою. Адже ще свіжим у пам'яті залишається "конфлікт в Овальному кабінеті", а знаючи запальний темперамент Дональда Трампа, нового "вибуху" очікувати було можна.

Разом з тим, атмосфера в Овальному кабінеті була доволі теплою. Трамп та Зеленський навіть обмінялися кількома жартами. Не виключено, що причиною такого доброго настрою стала зміна іміджу українського лідера — він навіть почув кілька компліментів на свій рахунок — один з них був від того самого журналіста, який в лютому розкритикував його за відсутність костюма.

А, можливо, справа полягала й в тому, що на свою адресу Дональд Трамп також почув чимало вдячності та добрих слів від Зеленського. Як підрахували журналісти, за кілька перших хвилин свого виступу Зеленський подякував американському президенту та його адміністрації шість разів.

На закритій частині зустрічі в Овальному кабінеті з'явилася мапа України з зафарбованими рожевим кольором територіями, які наразі контролює російська армія. Звичайно, українці не могли пропустити можливість пожартувати про білоруського президента Олександра Лукашенка та його знамените: "А зараз я вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад".

Не тільки білоруський лідер став приводом для жартів з картами.

Після закритої зустрічі Трампа та Зеленського, слово взяли й лідери європейських країн, які також долучилися до переговорів. Саме так за стільцем, поблизу котрого стояв французький прапор, помітили голову ОП Андрія Єрмака.

Євробачення 2025 закінчилося у травні, наступний конкурс мав би пройти в тому ж місяці наступного року. Однак, "лінії для голосування" в мемах були відкриті вже після того, як слово взяли лідери ЄС.

Мабуть, коротший жарт, який, втім, чудово відображає настрій українців після конференції:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що розмова президентів за закритими дверми тривала трохи більше години. Після цього лідери зробили заяви.