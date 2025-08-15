Матуся на досвіді. В Одесі відпочивальники влаштували собі власне "море" на пляжі (відео)

Таке не всюди зустрінешь

На одному з одеських пляжів помітили незвичну картину. Група відвідувачів вирішила покупатись, але не в морі.

Відпочивальники привезли зі собою надувний кубовий басейн, набрали в нього морської води та купалася виключно там. Це можна побачити на відео в Telegram-каналі "Підслухано Одеса Новини".

Купанням в басейні насолоджуються не лише діти, а і дорослі, що їх супроводжують. Ймовірно, що то їхні батьки.

Є припущення, що ідея з басейном виникла через загрози, які нині можуть чекати у відкритому морі. Відомо, що в акваторії Чорного моря іноді знаходять вибухонебезпечні предмети, зокрема міни, які течією може приносити до узбережжя.

Натомість скільки часу дорослі та діти витратили, аби наповнити його — невідомо. Але зауважимо, що початок відео, де в басейні є трохи води, записувався десь вранці-вдень, коли було світло, а кінець — вже ввечері.

