Шлюбний танець? Українець виконав незвичну руханку на пляжі в Одесі та став зіркою мережі (відео)

Чоловік то "плив", то мотав головою

В Одесі відпочинок на морі не обходиться без кумедних і несподіваних моментів. Цього разу увагу відпочивальників привернув чоловік, який вирішив зробити вправи просто на пляжі, але його руханка виглядала дуже незвично.

Як можна побачити на відео у Telegram-каналі "Одеса ІNFO", чоловік на пляжі "Дельфін", що в Одесі, спочатку присів ніби на невидимий стілець, після чого почав активно мотати головою. З боку це виглядало так, наче він справжній рокер, який відривається під улюблену музику. Згодом він почав розмахувати руками, імітуючи рухи плавця у воді.

Кадри швидко розлетілися соцмережами. Користувачі жартують, що, ймовірно, це особливий вид зарядки. А багато хто одразу згадав відомий інтернет-мем: "Так 3 рази на день робити і спина боліти не буде".

Незвичні "тренування" викликали хвилю сміху в мережі, а сам чоловік, мабуть, зовсім не зважав на увагу оточення й продовжував вправи, як справжній майстер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жінка, яка разом з компанією шукала житло в Одесі, продемонструвала жартівливе відео, як насправді виглядає дорога до пляжу "5 хвилин". В основному так пишуть в оголошеннях.