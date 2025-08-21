Украинские рыбаки похвастались рыбой-великаном (видео)

Карпа свыше 4 кг надо отпускать

Рыбалка в Украине — очень распространенное увлечение. Рыбаки хвастаются уловом, в Тернопольской области мужчина поймал 12-килограммовую рыбу.

Видео улова мужчин в Facebook опубликовал Михаил Апостол. Рыбаки говорят, что вес рыбы (вероятно это карп) – 12 килограммов. Рыбу выловили в селе Ласковцы Тернопольской области 20 августа. После взвешивания карпа отпустили.

Рыбалка в селе Ласковцы

Как указано на сайте rivnefish.com, в пруду села Ласковцы есть большой карась, карп, плотва. Карп до 1 кг и от 4 кг отпускается, что и сделали рыбаки. Можно брать в общей сложности 4 кг карпа, а карася – без ограничений.

Рыбалка платная — цена за сутки 400 гривен. Разрешено ловить на три удилища. Рыбаки предупреждают, что дорога в село, а особенно к самому ставку сложная.

Карп – одна из самых распространенных пресноводных рыб

Эта рыба семейства карповых отличается способностью выживать в разных условиях, что делает ее идеальным объектом для рыболовства. Тело карпа крепкое и толстое, с большой чешуей. Его характерная черта – усики у рта, которые помогают карпу искать пищу на дне. Питается мелкими беспозвоночными, личинками насекомых, моллюсками и растениями. Карп может вырастать очень большим, иногда вес взрослой особи может превышать 20 килограммов.

Карп

