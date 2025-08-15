У Києві на гачок рибалки потрапила майже "золота рибка" (фото)

Чоловік відпустив здобич

Риболовля є захопленням багатьох українців. Рибалки хизуються уловом — в озері Редькино, де раніше чоловік виловив неприємний "сюрприз", тепер на вудку потрапив окунь.

Фото власного улову у Facebook-групі "Рибалка на хижу рибу" опублікував користувач Roman Lev. Він запитав, чи вважається такий екземпляр великим, та в коментарях розповів, що відпустив свою здобич.

Рибалка показав фото риби — окунь приблизно з долоню дорослого чоловіка. Хижак виглядає дуже фотогенічно, майже як казкова золота рибка — золотаві плавники окуня виблискують на сонці.

Красень з озера Редькіно

Окунь може важити до 3 кг

Окунь (Perca fluviatilis) — одна з найпоширеніших риб у прісних водоймах України. Це хижак, який полює переважно на дрібну рибу, але молодняк живиться зоопланктоном та безхребетними. Окуні часто тримаються зграйками біля берегів, серед водної рослинності, або біля різноманітних укриттів.

Розміри прісноводного окуня зазвичай сягають довжини від 10 до 40 сантиметрів і ваги від 0,1 до 2 кг. У деяких випадках, великі особини можуть сягати 55 см в довжину та важити до 3 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав про дивовижний улов українки. Жінці вдалося виловити рибу на 15 кг.