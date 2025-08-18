"Золотий" ґрунт для огірків: як змусити овочі плодоносити до пізньої осені

Ці поради допоможуть отримувати врожай навіть у заморозки

Після серпня світловий день поступово зменшується, проте огірки здатні давати врожай до перших холодів. Це можливо завдяки правильному догляду та добривам, які стимулюють повторну хвилю плодоношення.

Восени врожай потрібно збирати частіше – приблизно раз на два дні, знімаючи навіть дрібні плоди. Таке регулярне прибирання стимулює появу нових зав’язей та продовжує вегетаційний період, пише actualno. Товстий шар органічної мульчі зберігає кореневу систему огірків життєздатною до заморозків.

Чим підживити огірки у серпні

Застосовуйте компост, що перепрів, солому або свіжоскошену траву, і викладайте їх шаром мінімум 5-7 см. Така мульча не тільки захищає коріння від холоду, але й утримує вологу, перешкоджає росту бур’янів.

Наприкінці літа огірки особливо потребують калію. Відмінним джерелом цього елемента є звичайна деревна зола: склянку золи замочують у відрі води на добу і використовують для поливу під корінь. Для підтримки листя, що постраждали від холоду, корисне позакореневе підживлення слабким розчином сечовини (10-15 г на 10 л води). Обприскувати рослини краще рано-вранці в похмуру погоду.

Фото: freepik

Прохолодні ночі серпня та роса створюють сприятливі умови для борошнистої роси. Щоб запобігти захворюванню, огірки обробляють розчином молочної сироватки (1 л на 10 л води) кожні 7-10 днів, особливо після дощу.