Чому досвідчені садівники більше не пропалюють грядки? Ось перевірений спосіб боротьби з бур’янами

Є простий принцип – не залишайте землю "порожньою"!

Вічна проблема для кожного, хто має хоча б маленьку ділянку — боротьба з бур’янами. Прополка перетворюється на нескінченну гонку, забирає сили та час, які хотілося б витратити на щось приємніше чи корисніше.

Не всім до вподоби "хімія", особливо поруч із грядками овочів та ягід. Досвідчені садівники вибирають спосіб, який не потребує постійного розпушування землі та при цьому зберігає її здоров’я. З часом він практично зводить появу бур’янів до нуля, пише actualno.

Розумний спосіб боротьби з бур’янами

Йдеться про принцип "заміщення". Порожній ґрунт швидко заростає бур’янами — найчастіше живучими та агресивними. Тому головний секрет – не залишати землю без рослин!

Перший спосіб — щільна посадка культур. Капуста, картопля, кабачки, томати, висаджені рядами, створюють суцільний полог з листя. Під ним бур’янам не вистачає світла, і вони не можуть розвиватися. Головне — правильно розрахувати відстань між рослинами, щоб їм вистачало місця та живлення, але при цьому вони закривали ґрунт від сонця.

Другий, ще ефективніший метод — мульчування. Шар органічної мульчі (скошена трава без насіння, солома, тирса, компост) вирішує відразу кілька завдань: перекриває світло насінням бур’янів, зберігає вологу, захищає грунт від перегріву і розмивання, а в міру розкладання перетворюється на добриво.

Ефективний метод проти бур’янів – мульчування. Фото: pinterest.com

Починати мульчувати краще навесні — після прогріву ґрунту та вкорінення розсади. Товщина шару має бути не менше 5-10 см. Важливо укладати мульчу на заздалегідь прополоту землю. Згодом вона створює ідеальні умови для життя ґрунтової фауни — хробаків та корисних мікробів, які покращують структуру ґрунту. У перший рік дещо може прорости, але вже на другий-третій сезон бур’янів стане в рази менше. Тому мульчування — це хороша інвестиція у майбутнє.

Зазначимо, що влітку город особливо гостро потребує вологи. "Телеграф" писав, чому рослини засихають і як із цим боротися.