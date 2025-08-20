Рус

Листя баклажанів пожовтіло? Українці підказали, як врятувати врожай "синеньких" за справжні копійки

Тетяна Кармазіна
20 серпня 2025
Баклажани порадують новими плодами. Фото Колаж "Телеграфу"

Можете втратити врожай, якщо не обробите рослини цим засобом

Баклажани — популярна овочева культура, яка потребує уважного й систематичного догляду, щоб були смачні у різноманітних стравах. Без нього рослини слабшають, погано утворюють плоди, а іноді плодоношення зовсім не настає. Одне з найчастіших питань при вирощуванні баклажанів — чому жовтіє їхнє листя.

Якщо листя баклажанів пожовтіло, треба зробити одну корисну обробку. Вона здатна врятувати врожай овочів. Перевіреним способом поділилися в українському блозі про городництво "Сад город ЕНЦИКЛОПЕДІЯ від А до Я".

Чим і як врятувати баклажани від пожовтілого листя

  • Баклажани потрібно обробити препаратом "Фітоспорин" у концентрації: 1 ст. л. "Фітоспорину" у пастоподібному стані на 10 л води.
  • Рекомендовано спочатку полити розчином баклажани, а потім обробити листя, стовбур і плоди.
  • Однієї обробки вистачить, аби відновити пошкоджене листя й отримати гарний врожай.

"Телеграф" зазначає, що коштує такий препарат у мережі бюджетно — від 10 до 50 гривень і більше.

Фітоспорин ціна вартість
Скільки коштує "Фітоспорин": ціни

Підживлення для рослин особливо важливе на етапі їх росту та плодоношення, проте не всі вони можуть принесли лише користь. Раніше "Телеграф" писав, чим не можна удобрювати помідори.

