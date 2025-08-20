Листя баклажанів пожовтіло? Українці підказали, як врятувати врожай "синеньких" за справжні копійки

Можете втратити врожай, якщо не обробите рослини цим засобом

Баклажани — популярна овочева культура, яка потребує уважного й систематичного догляду, щоб були смачні у різноманітних стравах. Без нього рослини слабшають, погано утворюють плоди, а іноді плодоношення зовсім не настає. Одне з найчастіших питань при вирощуванні баклажанів — чому жовтіє їхнє листя.

Якщо листя баклажанів пожовтіло, треба зробити одну корисну обробку. Вона здатна врятувати врожай овочів. Перевіреним способом поділилися в українському блозі про городництво "Сад город ЕНЦИКЛОПЕДІЯ від А до Я".

Чим і як врятувати баклажани від пожовтілого листя

Баклажани потрібно обробити препаратом "Фітоспорин" у концентрації: 1 ст. л. "Фітоспорину" у пастоподібному стані на 10 л води.

Рекомендовано спочатку полити розчином баклажани, а потім обробити листя, стовбур і плоди.

Однієї обробки вистачить, аби відновити пошкоджене листя й отримати гарний врожай.

"Телеграф" зазначає, що коштує такий препарат у мережі бюджетно — від 10 до 50 гривень і більше.

Скільки коштує "Фітоспорин": ціни

