У човні води по коліно, а спінінг ледве не вилетів у воду: якого зубатого монстра вловив рибалка (відео)

Рибалка ще встигнув помочити ноги

На водоймах рибалки постійно хизуються своїми трофейними уловами. Одному з таких вдалось потрапити у категорію щасливчиків і впіймати хижака, точну вагу якого так і не назвав.

На відео користувача в ТікТок "fishing_shopping" видно, як чоловік тримає щуку в руках, демонструючи свій улов на камеру. У цей час у його човні — справжній "форс-мажор": води всередині настільки багато, що сидіти доводиться майже по коліно у калюжах. Попри це, рибалка не приховує радості від успіху й усміхається, показуючи свій трофей.

Окрім води в човні, рибалці заважав і спінінг, який він намагався прибрати й ледве не викинув у воду.

Однак точну вагу риби та її розмір автори відео не назвали.

У коментарях під відео пишуть:

"У цей момент не до човна";

"Як називається такий човен?" — "Тітаник";

У вас що, човен підводний?".

