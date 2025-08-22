У човні води по коліно, а спінінг ледве не вилетів у воду: якого зубатого монстра вловив рибалка (відео)
Рибалка ще встигнув помочити ноги
На водоймах рибалки постійно хизуються своїми трофейними уловами. Одному з таких вдалось потрапити у категорію щасливчиків і впіймати хижака, точну вагу якого так і не назвав.
На відео користувача в ТікТок "fishing_shopping" видно, як чоловік тримає щуку в руках, демонструючи свій улов на камеру. У цей час у його човні — справжній "форс-мажор": води всередині настільки багато, що сидіти доводиться майже по коліно у калюжах. Попри це, рибалка не приховує радості від успіху й усміхається, показуючи свій трофей.
Окрім води в човні, рибалці заважав і спінінг, який він намагався прибрати й ледве не викинув у воду.
Однак точну вагу риби та її розмір автори відео не назвали.
У коментарях під відео пишуть:
- "У цей момент не до човна";
- "Як називається такий човен?" — "Тітаник";
- У вас що, човен підводний?".
