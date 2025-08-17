Рус

Риба з пащею, як у алігатора: чоловік витягнув з води монстра за допомогою мотузки (відео)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Риболовля
Риболовля. Фото Колаж "Телеграфу"

Тіло риби вкрито щільною лускою

Рибалки продовжують хизуватись своїми трофейними уловами. Один з них приголомшив мережу, адже йому вдалося впіймати не звичайну щуку, а справжнього гіганта, відомого як щука-алігатор.

На відео користувача "outdoors_fish" в ТікТок видно, як чоловік витягує рибину майже завбільшки з людину. Допомогла йому міцна мотузка — настільки величезною виявилася ця істота.

Натомість вага улову не озвучена, але за розміром вона, ймовірно, перевищує зріст одного з рибалок.

Для довідки

Щука-алігатор — одна з найбільших прісноводних риб світу, яка мешкає у Північній та Центральній Америці, зокрема в річках і озерах басейну Міссісіпі, а також у Мексиканській затоці. Свою назву риба отримала через зовнішній вигляд: її довга витягнута морда з гострими зубами нагадує пащу алігатора.

Який вигляд має щука-алігатор
Щука-алігатор

Ця риба має довге тіло, вкрите щільною лускою, що більше схожа на броню, і може сягати до 3 метрів завдовжки. Вага найбільших особин перевищує 130–150 кілограмів. Щука-алігатор є хижаком: він полює на рибу, раків, дрібних ссавців і навіть птахів, що плавають на воді.

Щука-алігатор
Рибалки з трофеєм

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жінці вдалось зловили 15-кілограмового океанського монстра. Вона боролась з ним 5 хвилин.

Теги:
#Риба #Щука #Риболовля