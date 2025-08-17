Риба з пащею, як у алігатора: чоловік витягнув з води монстра за допомогою мотузки (відео)

Тіло риби вкрито щільною лускою

Рибалки продовжують хизуватись своїми трофейними уловами. Один з них приголомшив мережу, адже йому вдалося впіймати не звичайну щуку, а справжнього гіганта, відомого як щука-алігатор.

На відео користувача "outdoors_fish" в ТікТок видно, як чоловік витягує рибину майже завбільшки з людину. Допомогла йому міцна мотузка — настільки величезною виявилася ця істота.

Натомість вага улову не озвучена, але за розміром вона, ймовірно, перевищує зріст одного з рибалок.

Для довідки

Щука-алігатор — одна з найбільших прісноводних риб світу, яка мешкає у Північній та Центральній Америці, зокрема в річках і озерах басейну Міссісіпі, а також у Мексиканській затоці. Свою назву риба отримала через зовнішній вигляд: її довга витягнута морда з гострими зубами нагадує пащу алігатора.

Ця риба має довге тіло, вкрите щільною лускою, що більше схожа на броню, і може сягати до 3 метрів завдовжки. Вага найбільших особин перевищує 130–150 кілограмів. Щука-алігатор є хижаком: він полює на рибу, раків, дрібних ссавців і навіть птахів, що плавають на воді.

Рибалки з трофеєм

