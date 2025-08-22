В лодке воды по колено, а спиннинг чуть не вылетел в воду: какого зубастого монстра поймал рыбак (видео)
Рыбак еще успел помочить ноги
На водоемах рыбаки постоянно хвастаются своими трофейными уловами. Одному из таких удалось попасть в категорию счастливчиков и поймать хищника, точный вес которого так и не назвал.
На видео пользователя в ТикТок "fishing_shopping" видно, как мужчина держит щуку в руках, демонстрируя свой улов на камеру. В это время в его лодке — настоящий "форс-мажор": воды внутри настолько много, что сидеть приходится почти по колено в лужах. Несмотря на это, рыбак не скрывает радости от успеха и улыбается, показывая свой трофей.
Кроме воды в лодке, рыбаку мешал и спиннинг, который он пытался убрать и чуть не выбросил в воду.
Однако точный вес рыбы и ее размер авторы видео не назвали.
В комментариях под видео пишут:
- "В этот момент не до лодки";
- "Как называется такая лодка?" — "Титаник";
- У вас что, лодка подводная?".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что рыбак похвастался своим 2-метровым уловом, но такой трофей стоил ему спиннинга. А когда вытаскивал рыбу, вынужден был снять кофту, чтобы крепче схватиться за нее.