В лодке воды по колено, а спиннинг чуть не вылетел в воду: какого зубастого монстра поймал рыбак (видео)

Рыбак еще успел помочить ноги

На водоемах рыбаки постоянно хвастаются своими трофейными уловами. Одному из таких удалось попасть в категорию счастливчиков и поймать хищника, точный вес которого так и не назвал.

На видео пользователя в ТикТок "fishing_shopping" видно, как мужчина держит щуку в руках, демонстрируя свой улов на камеру. В это время в его лодке — настоящий "форс-мажор": воды внутри настолько много, что сидеть приходится почти по колено в лужах. Несмотря на это, рыбак не скрывает радости от успеха и улыбается, показывая свой трофей.

Кроме воды в лодке, рыбаку мешал и спиннинг, который он пытался убрать и чуть не выбросил в воду.

Однако точный вес рыбы и ее размер авторы видео не назвали.

В комментариях под видео пишут:

"В этот момент не до лодки";

"Как называется такая лодка?" — "Титаник";

У вас что, лодка подводная?".

Как комментируют под видео

