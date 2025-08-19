Спінінг зламаний, взуття злетіло, а кофтою витягував з води: рибалка похвалився 2-метровим уловом (відео)

Чоловік сфотографувався з трофеєм

Рибалки продовжують хвалитись своїми трофейними уловами, зокрема сомами. На цей раз чоловік витягнув монстра на 2 метри.

Як можна побачити на відео користувача ТікТок "kamekadze0305", на берегу річки чи озера лежить майже 2-метровий сом, який важить 68 кілограмів. Чоловік, ймовірно, довго боровся з рибою, адже за його словами він зламав спінінг, а пізніше рибу довелось витягувати кофтою.

Рибалка похвалився уловом

Для довідки

Сом — це велика прісноводна риба родини сомових. Він відомий своєю силою та витривалістю і може досягати декількох метрів у довжину та сотень кілограмів ваги. Такі екземпляри стають справжнім випробуванням навіть для досвідчених рибалок, адже боротися з ними доводиться довго і це фізично важко.

Тож поява великих сомів у водоймах не рідкість, але зустріти рибу таких розмірів — велика удача.

Однак розмір цієї риби не рекордний, адже відомий чеський професійний рибалка і телеведучий Якуб Вагнер витягнув сома в 2,68 метра, як раніше писав "Телеграф". Виявилось, що він боровся з рибою майже годину.