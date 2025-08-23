Ее "украшали" секс-игрушкой и обливали краской: как выглядит могила главы ЧВК "Вагнера" Пригожина

Ровно 2 года назад террорист погиб в авиакатастрофе под Тверью

В эту субботу, 23 августа, отмечается годовщина смерти российского боевика, главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгения Пригожина. Ровно два года назад террорист погиб в автокатастрофе в Тверской области РФ.

Могила военного преступника была осквернена не один раз. "Телеграф" рассказывает, как погиб Пригожин, где он похоронен и как выглядит памятник боевику.

Пригожин запомнился тем, что собирал преступников по тюрьмам и отправлял их на фронт против украинцев. Наибольшую известность получил после того, как вместе со своими наемниками возглавил попытку военного переворота в России 24 июня 2023 года. Спустя всего два месяца при загадочных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе.

После этого СМИ выдвигали разные версии уничтожения самолета Пригожина, в частности, сообщалось, что на его борту или на шасси могла быть взрывчатка. Согласно еще одной из версий, борт сбил российский многоцелевой истребитель Су-35.

Место крушения самолета Пригожина

Где похоронен Пригожин: фото могилы

Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Через некоторое время на могиле главы ЧВК "Вагнера" появился массивный гранитный обелиск и статуя в полный рост.

Спустя несколько месяцев после установки памятник боевику осквернили: его облили белой краской и вложили в руку секс-игрушку — фаллоимитатор. Примечательно, что спустя год один россиянин обклеил памятник Пригожину плакатами с оскорблениями.

Кто такой Евгений Пригожин

Он входил в ближайшее окружение российского президента. Пригожина нередко называли "поваром Путина" благодаря его ресторанному бизнесу и деятельности в сфере кейтеринга. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он отправил свою частную военную компанию "Вагнер" на фронт. Для пополнения рядов бойцами Пригожин вербовал заключенных, обещая им амнистию в случае участия в боевых действиях.

"Повар Путина" Пригожин

Добавим, что российский военный преступник был семейным человеком. Ранее мы показывали вдову Евгения Пригожина и что о ней известно.