Змінила прізвище після загибелі чоловіка: як виглядає вдова ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина і де вона зараз
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Любов народила сидівшому Пригожину трьох дітей
Два роки тому 23 серпня у Тверській області Росії розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. В авіакатастрофі ніхто не вижив. Вдовою стала Любов Валентинівна Пригожина, яка прожила із загарбником понад 20 років.
Про дружину покійного вагнерівця інформації небагато. Відомо лише, що Любов познайомилася з Пригожиним ще у 90-х, коли обидва навчалися в інституті. За освітою вона хімік-фармацевт.
До речі, до знайомства з майбутньою дружиною Пригожин провів за ґратами 10 років, хоч спочатку був засуджений до 13 років. Це сталося у 1980-му. Тоді йому висунули кілька звинувачень, включаючи крадіжку, розбій, шахрайство та залучення неповнолітнього до злочинної діяльності. У 1990 році він вийшов на свободу за УДЗ.
Хто така Любов Пригожина
Вдова ватажка ПВК "Вагнер" молодша за нього на 9 років, зараз їй 54. Любов не бентежило тюремне минуле обранця, який виріс в інтелігентній родині — його мати, Віолетта Пригожина, була кандидатом медичних наук та лікарем-інфекціоністом.
1992 року в подружжя народилася дочка Поліна, 1998 року — син Павло, а 2005 року — дочка Вероніка. Наприкінці 2016 року Павло Пригожин потрапив в аварію в Санкт-Петербурзі: він розігнався на своєму Mercedes Gelandewagen до 180 км/год, проїхав на червоне і зіткнувся з BMW. Внаслідок цього пасажирка BMW отримала серйозні травми, а сам Пригожин опинився в лікарні. Пізніше він втік до армії і став контрактником у батьківському ПВК "Вагнер".
Вдова терориста, судячи з її знімків у соцмережах до 2015 року, захоплюється мандрівками. Вона неодноразово позувала на тлі Ейфелевої вежі. 2022 року через діяльність чоловіка на Любов запровадили міжнародні санкції.
На сьогодні вона володіє частками у кількох компаніях, зареєстрованих у Санкт-Петербурзі, включаючи "Магазин купців Єлісєєвих", "Альфа", "Музей шоколаду", "Каскад" та "Агат-А". У 2020 році дохід дружини Пригожина становив близько 2,5 мільярда рублів.
У вересні 2023 року стало відомо, що після загибелі чоловіка в авіакатастрофі Любов змінила прізвище Пригожина на своє дівоче — Кряжева. Ймовірно, жінка досі живе у Санкт-Петербурзі та продовжує займатися бізнесом.
Раніше ми писали про дружину Башара Асада. Виявляється, вона народилася у Британії, але підтримувала чоловіка-диктатора Сирії.